Bolojan a ajuns să fie susținut de cei pe care îi consideră „extremiști”. Parlamentarii UNIT nu votează moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR

Parlamentarii UNIT, neafiliați, au anunțat luni, într-o conferință de presă, că nu vor susține, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși au semnat inițial documentul inițiat de PSD și AUR.

Este vorba de cinci parlamentari ai noii formațiuni UNIT, inițial erau șase, care au declarat că nu vor susține mâine moțiunea de cenzură a PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, deși au semnat-o. Unul dintre cei șase a ieșit din UNIT din cauza presiunilor, a spus liderul de grup, Aurora-Tasica Simu.

„România are nevoie de asumare, nu de crize”

„Noi, parlamentarii UNIT, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern, că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu am primit nicio propunere de premier, nu știm care este planul lor, decât refacerea aceleiași coaliții, doar cu un alt om. Prin urmare, noi, chiar dacă nu suntem de acord cu actuala guvernare, nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize”, a declarat Aurora-Tasica Simu.

Parlamentarii își justifică poziția prin lipsa unor soluții concrete în textul moțiunii. Potrivit acestora, documentul nu oferă o alternativă viabilă la actuala guvernare, limitându-se la critici politice fără propuneri clare pentru depășirea dificultăților economice.

