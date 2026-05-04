Prima pagină » Sănătate » Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare. Beneficiile din sarea de Himalaya

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare. Beneficiile din sarea de Himalaya

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare. Beneficiile din sarea de Himalaya

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare. Beneficiile din sarea de Himalaya.

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare

Sarea este unul din „vinovații” de serviciu, când vine vorba de tensiune, demență, cancer de stomac și alte afecțiuni, scrie Daily Mail.

Un studiu arată că britanicii, de exemplu, consumă foarte multă sare, deși doza recomandată de NHS este de 6 grame pe zi.

Responsabile ar fi alimentele ultraprocesate, precum pâinea, prăjiturile, pastele, produsele de patiserie, mâncărurile prăjite sau cerealele de la micul dejun.

Nu poți reduce la zero consumul de sare, pentru că ar fi rău pentru organismul tău.

Există însă specialiști care spun că am putea avea nevoie de mai multă sare, nu de mai puțină.

Care sunt diferitele tipuri de sare

Putem consuma atât sare de mare, cât și sare din salină, la masă și la gătit.

Cea mai comună sare este sarea de masă. Dar există o varietate de sare, în magazine. Unele au un preț exorbitant.

O altă sare este cea kosher, folosită mai ales în SUA: formată din cristale mari, care pot fi presărate deasupra mâncărurilor.

Sarea iodată, o formă de sare de masă amestecată cu cantități mici de iodură de sodiu sau iodură de potasiu – este, de asemenea, utilizată pe scară largă, oamenii fiind atrași de ea datorită modului în care iodul poate susține funcția sănătoasă a tiroidei.Există și sare fulgi, o sare de mare cunoscută pentru cristalele sale subțiri și delicate, folosită frecvent la carnea la grătar. Restaurantul turc Nusret Gokçe, cunoscut și sub numele de Salt Bae, a câștigat faimă mondială datorită abilităților sale teatrale de a presăra fripturi Tomahawk aurite în valoare de 850 de lire sterline.

Himalayan salt on wooden table

Beneficiile din sarea de Himalaya

Sarea himalayană, cu o culoare distinctă roz, a devenit tot mai populară. Se spune că aduce beneficii pentru sănătate.

Sarea de Himalaya provine din mina Khewra din Pakistan, unde vor mai fi rezerve de sare pentru următorii 350 de ani.

Este înconjurată de mitologie, nu doar datorită culorii ieșite din tipare, ci și a faptului că, daca este folosită ca lampă, curăță aerul, detoxifică organismul și crește libidoul.

Chiar dacă unele din aceste afirmații nu sunt dovedite științific, sarea himalayană conține peste 80 de minerale – în cantități mici- în timp ce sarea de masă este mult mai rafinată și cele mai multe minerale au fost eliminate.

Riscul consumului excesiv de sare

Cele mai multe probleme legate de consumul excesiv de sare rezonează în zona bolilor cardiovasculare, unde sodiul își face de „cap”.

OMS estimează că 2,5 milioane decese ar putea fi prevenite, anual, dacă s-ar reduce consumul global de sare la cel mult 5 grame pe zi, în cazul adulților.

Ce se întâmplă dacă mănânci prea puțină sare

Chiar dacă sarea, în cantități mari, ne face rău, există și opusul situației. Cei mai mulți dintre oameni nu trebuie să-și monitorizeze consumul de sare, deoarece sarea are multe beneficii pentru organism.

Consumul de sare este recomandat celor care transpiră excesiv, prin exerciții fizice, saună sau chiar pe fondul timpului canicular, deoarece corpul consumă mult mai mult sodiu.

Există alternative la sare? Sigur, dar nu sunt pe placul oricui: oțet, chilli, paprika, usturoi.

În cele din urmă, specialiștii spun că sodiul este un electrolit esențial, nu un personaj „nevgativ”. Trebuie evitat însă de cei cu predispoziții la boli de inimă.

De un consum mai ridicat de sare pot beneficia acele persoane care consumă o hrană „curată”, care automat are mai puțină sare.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Hantavirusul, care a ucis trei oameni pe un vas de croazieră, în Atlantic, a fost raportat și în România în câteva cazuri. Cum se transmite virusul
14:31
Hantavirusul, care a ucis trei oameni pe un vas de croazieră, în Atlantic, a fost raportat și în România în câteva cazuri. Cum se transmite virusul
CONTROVERSĂ Doctoriță ginecolog, anchetată de Colegiul Medicilor după ce a afirmat că „bebelușii concepuți în post nu ajung să se nască sau mor în pătuț”
00:46, 03 May 2026
Doctoriță ginecolog, anchetată de Colegiul Medicilor după ce a afirmat că „bebelușii concepuți în post nu ajung să se nască sau mor în pătuț”
SĂNĂTATE Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
16:50, 02 May 2026
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
FLASH NEWS Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
19:11, 01 May 2026
Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
SĂNĂTATE Au voie copiii să consume mici? Ce spune un medic român despre riscuri
11:37, 01 May 2026
Au voie copiii să consume mici? Ce spune un medic român despre riscuri
REȚETE Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
10:20, 30 Apr 2026
Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026 😲
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Telescopul ALMA dezvăluie nori moleculari giganți pe întregul disc al unei galaxii bizare
FLASH NEWS Nicușor Dan, din Armenia: Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride
17:44
Nicușor Dan, din Armenia: Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride
CONTROVERSĂ Serviciile de informații europene susțin că Putin se teme de un atentat și își petrece tot mai mult timp în buncăre. Kremlinul ar fi instalat camere de supraveghere inclusiv în locuințele personalului
17:34
Serviciile de informații europene susțin că Putin se teme de un atentat și își petrece tot mai mult timp în buncăre. Kremlinul ar fi instalat camere de supraveghere inclusiv în locuințele personalului
UTILE Petele dificile vor „dispărea” de pe hainele albe dacă folosești acest produs banal
17:33
Petele dificile vor „dispărea” de pe hainele albe dacă folosești acest produs banal
EXCLUSIV DNA Iași a pus sechestru asigurător pe bunurile jurnalistului Cătălin Antohe. Antohe contestă ordonanța: „Nu au nicio probă, e un mare abuz!”
17:26
DNA Iași a pus sechestru asigurător pe bunurile jurnalistului Cătălin Antohe. Antohe contestă ordonanța: „Nu au nicio probă, e un mare abuz!”
ȘOCANT Aproape 80 de oi au fost ucise de câinii fără stăpân din Slatina. Imaginile de la fața locului sunt cutremurătoare
17:01
Aproape 80 de oi au fost ucise de câinii fără stăpân din Slatina. Imaginile de la fața locului sunt cutremurătoare
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru, în vizorul Sindicatelor Polițiștilor. I se cere demisia imediată. Care sunt motivele
16:57
Dragoș Pîslaru, în vizorul Sindicatelor Polițiștilor. I se cere demisia imediată. Care sunt motivele

Cele mai noi

Trimite acest link pe