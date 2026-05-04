Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare. Beneficiile din sarea de Himalaya.

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare

Sarea este unul din „vinovații” de serviciu, când vine vorba de tensiune, demență, cancer de stomac și alte afecțiuni, scrie Daily Mail.

Un studiu arată că britanicii, de exemplu, consumă foarte multă sare, deși doza recomandată de NHS este de 6 grame pe zi.

Responsabile ar fi alimentele ultraprocesate, precum pâinea, prăjiturile, pastele, produsele de patiserie, mâncărurile prăjite sau cerealele de la micul dejun.

Nu poți reduce la zero consumul de sare, pentru că ar fi rău pentru organismul tău.

Există însă specialiști care spun că am putea avea nevoie de mai multă sare, nu de mai puțină.

Care sunt diferitele tipuri de sare

Putem consuma atât sare de mare, cât și sare din salină, la masă și la gătit.

Cea mai comună sare este sarea de masă. Dar există o varietate de sare, în magazine. Unele au un preț exorbitant.

O altă sare este cea kosher, folosită mai ales în SUA: formată din cristale mari, care pot fi presărate deasupra mâncărurilor.

Sarea iodată, o formă de sare de masă amestecată cu cantități mici de iodură de sodiu sau iodură de potasiu – este, de asemenea, utilizată pe scară largă, oamenii fiind atrași de ea datorită modului în care iodul poate susține funcția sănătoasă a tiroidei.Există și sare fulgi, o sare de mare cunoscută pentru cristalele sale subțiri și delicate, folosită frecvent la carnea la grătar. Restaurantul turc Nusret Gokçe, cunoscut și sub numele de Salt Bae, a câștigat faimă mondială datorită abilităților sale teatrale de a presăra fripturi Tomahawk aurite în valoare de 850 de lire sterline.

Beneficiile din sarea de Himalaya

Sarea himalayană, cu o culoare distinctă roz, a devenit tot mai populară. Se spune că aduce beneficii pentru sănătate.

Sarea de Himalaya provine din mina Khewra din Pakistan, unde vor mai fi rezerve de sare pentru următorii 350 de ani.

Este înconjurată de mitologie, nu doar datorită culorii ieșite din tipare, ci și a faptului că, daca este folosită ca lampă, curăță aerul, detoxifică organismul și crește libidoul.

Chiar dacă unele din aceste afirmații nu sunt dovedite științific, sarea himalayană conține peste 80 de minerale – în cantități mici- în timp ce sarea de masă este mult mai rafinată și cele mai multe minerale au fost eliminate.

Riscul consumului excesiv de sare

Cele mai multe probleme legate de consumul excesiv de sare rezonează în zona bolilor cardiovasculare, unde sodiul își face de „cap”.

OMS estimează că 2,5 milioane decese ar putea fi prevenite, anual, dacă s-ar reduce consumul global de sare la cel mult 5 grame pe zi, în cazul adulților.

Ce se întâmplă dacă mănânci prea puțină sare

Chiar dacă sarea, în cantități mari, ne face rău, există și opusul situației. Cei mai mulți dintre oameni nu trebuie să-și monitorizeze consumul de sare, deoarece sarea are multe beneficii pentru organism.

Consumul de sare este recomandat celor care transpiră excesiv, prin exerciții fizice, saună sau chiar pe fondul timpului canicular, deoarece corpul consumă mult mai mult sodiu.

Există alternative la sare? Sigur, dar nu sunt pe placul oricui: oțet, chilli, paprika, usturoi.

În cele din urmă, specialiștii spun că sodiul este un electrolit esențial, nu un personaj „nevgativ”. Trebuie evitat însă de cei cu predispoziții la boli de inimă.

De un consum mai ridicat de sare pot beneficia acele persoane care consumă o hrană „curată”, care automat are mai puțină sare.

Autorul recomandă: