Prima pagină » Știri politice » Gabriela Firea: „România are nevoie de soluții, nu de încăpățânare, încrâncenare și încruntare”

Sursa foto: Facebook/Gabriela Firea

Gabriela Firea consideră că România are nevoie de soluții, nu de încăpățânare, încrâncenare și încruntare, în actualul context social, economic și politic. Postarea fruntașei social-democrate vine în contextul moțiunii anti-Bolojan depusă de AUR și susținută de PSD.

România nu poate fi condusă cu încăpățânare, ură și cifre false. Guvernarea se face în echipă, cu gândul la oameni, nu după deciziile unui om. Este soarta unei țări, nu un concert solo de vioară. Direcția în care mergem este greșită, cu greutăți pentru oameni, este convinsă Gabriela Firea.

Bilanțul sumbru al lui Bolojan

80% dintre români simt acest lucru în fiecare zi, în buzunarele și în casele lor. Colegii mei social-democrați, membri în guvern până zilele trecute, au venit cu avertismente și au propus soluții. Premierul a ales să le ignore, postează fostul primar al Bucureștilor, enumerând.

Bilanțul este sumbru:

  • Inflația s-a dublat! De la un suportabil 4,9%, am ajuns la un sufocant 9,9%.
  • Recesiune confirmată! Am trecut de la o creștere economică de 1%, la o scădere de 1,9%.
  • Investiții tăiate! Scădere a investițiilor publice de la 25,1 miliarde lei, la doar 21,7 miliarde lei.
  • Putere de cumpărare scăzută! Salariații din Educație și Administrație cumpără cu 14% mai puțin.
  • Pensionarii au fost ignorați! De la o creștere a puterii de cumpărare de 17%, am ajuns la o scădere de 8,3%.
  • Consumul s-a prăbușit! Românii nu mai au bani! Scădere de la +2,8% la -6,2%.
  •  Mai puțini angajați, mai mulți șomeri! Avem cu 54.000 mai puțini salariați, iar șomajul în rândul tinerilor a explodat la un alarmant 29,4%.
  • Datoria publică a bubuit! Gaura la buget a crescut cu 125 miliarde de lei, în ciuda tăierilor și taxelor majorate.
  • Turismul este la pământ! Sectorul HORECA e aproape de faliment, de la o creștere de 3,7%, s-a prăbușit cu -15,8%.

Cum să susținem în continuare un guvern condus de un premier care nu ține cont de nimeni și de nimic? România are nevoie de soluții, nu de încăpățânare, încrâncenare și încruntare!, încheie postarea Gabriela Firea.

