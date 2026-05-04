Un ofițer de poliție a efectuat o operațiune riscantă în Africa de Sud. A coborât cu elicopterul deasupra râului Komati. Misiunea lui: să recupereze rămășițele unui om de afaceri din burta unui crocodil.

Căpitanul Johant „Pottie” Potgieter, comandantul unității de poliție, a coborât în râul infestat de crocodili. Pe malul râului era chiar automobilul omului de afaceri dispărut.

Mașina era goală, iar investigatorii au concluzionat că bărbatul dispărut a fost înfulecat de un crocodil.

Cum s-a desfășurat misiunea

Poliția a trimis drone pentru a detecta creatura care l-a înfulecat pe omul de afaceri. Poliția l-a identificat în cel din urmă pe crocodil și l-a ucis înainte ca Potgieter să coboare la fața locului.

Cadavrul crocodilului a fost legat și ridicat cu o frânghie pentru a fi transportat la destinație, lângă Parcul Național Kruger.

Reptila măsurase 4,5 metri și cântărea 500 de kilograme. Rămășițe umane au fost găsite în intestinele crocodilului.

Au fost găsite în intestinele crocodilului încălțămintea a 6 oameni

Potrivit Daily Mail , au fost găsite mai multe rămășițe umane, inclusiv bucăți de la șase tipuri de încălțăminte în stomacul și în intestinele crocodilului.

Testul ADN vor fi efectuate pentru a stabili identitatea victimelor.

„Un crocodil poate mânca sau înghite orice”, a sus ofițerul de poliție Potgieter.

Sursa Video: Daily Mail

