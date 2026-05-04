Un ofițer de poliție a efectuat o operațiune riscantă în Africa de Sud. A coborât cu elicopterul deasupra râului Komati. Misiunea lui: să recupereze rămășițele unui om de afaceri din burta unui crocodil.
Căpitanul Johant „Pottie” Potgieter, comandantul unității de poliție, a coborât în râul infestat de crocodili. Pe malul râului era chiar automobilul omului de afaceri dispărut.
Mașina era goală, iar investigatorii au concluzionat că bărbatul dispărut a fost înfulecat de un crocodil.
Poliția a trimis drone pentru a detecta creatura care l-a înfulecat pe omul de afaceri. Poliția l-a identificat în cel din urmă pe crocodil și l-a ucis înainte ca Potgieter să coboare la fața locului.
Cadavrul crocodilului a fost legat și ridicat cu o frânghie pentru a fi transportat la destinație, lângă Parcul Național Kruger.
Reptila măsurase 4,5 metri și cântărea 500 de kilograme. Rămășițe umane au fost găsite în intestinele crocodilului.
Potrivit Daily Mail , au fost găsite mai multe rămășițe umane, inclusiv bucăți de la șase tipuri de încălțăminte în stomacul și în intestinele crocodilului.
Testul ADN vor fi efectuate pentru a stabili identitatea victimelor.
„Un crocodil poate mânca sau înghite orice”, a sus ofițerul de poliție Potgieter.
Sursa Video: Daily Mail
