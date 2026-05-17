Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”

Traian Băsescu a avut un mesaj tranșant la adresa liderului PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, duminică seară, la România TV: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”. Fostul președinte a făcut, astfel, referire la metafora folosită de Ilie Bolojan, într-un interviu la Radio România Actualități, când a vorbit despre problemele identificate în companiile de stat.

„Acum Bolojan a aprins lumina. Dar au fost în cămară până acum. Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”, a spus Traian Băsescu la România TV.

Ilie Bolojan a asociat situația din cadrul acestora cu o cămară cu șobolani care rod proviziile.

„Problemele pe care le avem nu se referă la partide, ci la oameni care induc decizii în partid care au motivaţii pe faţă sau ascunse”, a declarat Bolojan, pe 17 aprilie.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, din 5 mai a trecut cu 281 de voturi

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți – 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul rămâne interimar, până la formarea unei noi majorități.

