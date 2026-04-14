Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!

Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție alegerile din Ungaria și ocuparea lui Peter Magyar a scaunului de șef de stat.

„Peter Magyar, noul stăpân al Ungariei, și-a explicat în conferința de presă transmisă și comentată în România mai ceva o conferință de presă a președintelui României, deoarece el este eroul Rețelei, eroul tefeliștilor și, mai ales, eroul USR-iștilor. Și-a explicat aversiunea față de liderul AUR, George Simion. Din câte se știe, Peter Magyar, când era în Opoziție, a organizat un marș de proteste, simbolic, până la Oradea în semn de protest față de sprijinul dat de Viktor Orban lui George Simion în campania electorală. De precizat că acest sprijin a lui Viktor Orban nu a fost dat pentru că George Simion face parte din aceeași familie ca și Viktor Orban, cea suveranistă.

Numai că actualul stăpân al Ungariei nu a protestat față de sprijinul dat de Viktor Orban unui trumpist, conservatorist, suveranist, rebel față de Uniunea Europeană. A protestat față de sprijinul dat de Viktor Orban unui naționalist român. În acel moment, Peter Magyar s-a semnificat ca un luptător pentru maghiarimea din România, care maghiarime este pusă la îndoială de naționalistul George Simion”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar!

Ion Cristoiu

„Îmi amintește de legendarul iredentism maghiar pe care nu l-a practicat Viktor Orban”

„Răspunzând unei întrebări, la această conferință de presă, Peter Magyar eroul tefeliștilor din România, a spus că George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiar, pe mormintele strămoșilor noștri. Eu când aud cuvântul strămoși, inclusiv la naționaliștii români, am o tresărire, pentru că, în cazul maghiarilor, ei sunt așa… Deja îmi amintește de legendarul iredentism maghiar pe care nu l-a practicat Viktor Orban. Formula „a dansat” este o minciună. Pentru că la Valea Uzului, acolo unde a fost un conflict în legătură cu un cimitir interetnic, George Simion nu a dansat pe niciun mormânt.

Cei care au încercat să danseze pe mormintele eroilor români au fost ungurii din zonă, care au pângărit aceste morminte și crucile noi puse de administrația locală.. Au considerat că cimitirul e al lor, că acolo ar fi îngropați strămoșii lui Peter Magyar, care au luptat împotriva românilor în Primul Război Mondial, ca Transilvania să fie a Ungariei. Cuvântul „dansat” și cu „strămoșii” sună a iredentism. A venit, însă, și o afirmație care m-a pus pe gânduri. Și anume, „poporul maghiar este mândru că, pentru 1000 de ani, strămoșii noștri, regii, reginele, prințesele s-au străduit să fie parte a Europei.

(…) Noi am auzit. Face parte din arsenalul iredentist maghiar. Văzând această declarație, dar și marșul pe care l-a făcut el în apărarea maghiarimei din România, încep să mă întreb dacă nu cumva Peter Magyar reînvie celebrul iderentism maghiar”, a conchis publicistul.

Mediafax
Mesaj RO-Alert în Tulcea după un atac rusesc cu drone la granița Ucrainei cu România
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
