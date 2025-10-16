Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA

Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA

16 oct. 2025, 15:31, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitații săi au dezbătut cea mai stringentă temă în România: revenirea cenzurii într-o formă dramatică și sistematică. Sistemul se folosește de o propagandă intensă prin intermediul mass-media, capturată aproape în totalitate de acesta, astfel că cenzura a devenit literă de lege. 

Moderatorul emisiunii a remarcat un fenomen alarmant, și anume că presa în majoritatea ei se aliniază directivelor oficiale. Sistemul lucrează sistematic pentru a-și consolida puterea în defavoarea instrumentelor democratice ale libertății de expresie. Cel mai relevant caz este cel al jurnalistului Marius Tucă, căruia i se pregătește suspendarea contului de TikTok.

Ionuț Cristache: Mai există niște enclave unde se critică puterea. Dar nu știm cât mai durează… dacă nu se vor strâge niște rânduri, cum suntem și noi la Gândul, instituțiile de presă vor capitula.

Sorina Matei: Se ecranează informațiile. La Marius Tucă, cineva raportează contul lui, astfel încât contul să fie oprit pe TikTok

Marius Tucă: Nu mă mai surprinde nimic de la anularea alegerilor. S-au pus ăștia de la TikTok pe mine. Cei de la Realitatea mi-au trimis, toate postările mele încalcă regulile comunității. Am devenit ținta ăstora. Acolo în curând o să-mi închid contul. Sistemul e din ce în ce mai atent la opiniile care ies din propaganda lor. În România se instaurează încet-încet cenzura. În momentul în care ai altă opinie decât opinia oficială, decât sistemul, automat ești blocat, cenzurat. Am ajuns ca pe vremea lui Ceaușescu. (…) În spatele a tot ceea ce se întâmplă e sistemul, în spatele alegerii lui Nicușor Dan sunt serviciile.

Sorina Matei a mai observat că presa este practic aliniată cu sistemul, căci în studiourile de televiziune au dispărut întrebările dificile.

