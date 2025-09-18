Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a atras atenția asupra riscului ca România să devină irelevantă pentru Statele Unite ale Americii, în contextul consolidării Polonia-Finlanda în relația cu administrația Trump. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Mă îngrijorează această tăcere și mă îngrijorează să văd asociate Polonia și Finlanda, iar la noi, în mod facil, se spune că finlandezul este chemat pentru că joacă bine golf. Sigur că nu. L-a chemat pentru că binomul Polonia–Finlanda este important în Baltica, cu proiecție către nordul înghețat, către Arctica. De asta este. Asta îl interesează pe Trump și mai puțin Marea Neagră”, a declarat acesta.

Potrivit analistului, România riscă să rămână descoperită în fața unor provocări de securitate, în condițiile în care „interesele franceze abia dacă își mai pot apăra propriile priorități” și nu pot substitui rolul Statelor Unite.