22 oct. 2025, 15:56, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe analistul politic Ștefan Popescu, a avut pe agendă negocierile de culise purtate în siajul summitului crucial anunțat la Budapesta, care poate decide pacea în Ucraina. Informațiile de ultimă oră arată că summitul ar fi fost anulat.

În viziunea lui Ștefan Popescu, știrile de prima pagină ale presei mondiale sunt doar vârful aisbergului, căci părțile implicate în summitul de gradul zero de la Budapesta au mize înalte, care nu se limitează la Ucraina. În această cheie se poate interpreta amânarea sau poate chiar anularea evenimentului care ar urma să fie prezidat de premierul Ungariei, Viktor Orban.

Trump ne informează tot timpul a posteriori

„Între americani și ruși există contacte deschise, există canale de comunicare, există o diplomație de culise, o diplomație a telefonului despre care Donald Trump ne informează tot timpul a posteriori. Ați văzut, vine de fiecare dată și ne spune: am vorbit acum câteva zile cu Vladimir Putin și am convenit una sau alta. Există o negociere între SUA și Rusia. Deci există o comunicare și există o negociere între SUA și Federația Rusă care nu este liniară”, a explicat invitatul jurnalistului Gândul.

În același context, expertul a comentat că amânarea întâlnirii de la Budapesta denotă complexitatea unui proces de negociere la acest nivel, potențat de numărul de dosare care asigură „stabilitatea strategică între ruși și americani”.

„Faptul că summitul a fost pus pe hold – s-a amânat sau poate s-a anulat – ne arată complexitatea unei negocieri care nu este focalizată pe Ucraina. Ucraina e unul din dosarele marii negocieri dintre Statele Unite și Federația Rusă. A spus-o Donald Trump după prima convorbire telefonică cu Vladimir Putin în 12 februarie. A postat pe Truth Social un mesaj în care a dat punctual: Orientul Mijlociu, Ucraina, Inteligența Artificială, schimburile internaționale în dolari, prețul mondial al petrolului. Deci sunt mult mai multe subiecte întru stabilitatea strategică între ruși și americani”. 

Rușii nu se grăbesc, însă americanii da

În altă ordine de idei, invitatul a observat că negocierile de pace dirijate de SUA pleacă de la o premisă evidentă în cazul președintelui Trump: lipsa naivității. Concret, America vrea să pună capăt războiului cât mai repede, chiar și printr-un acord aproximativ.

Eu nu cred că americanii sunt naivi. nu își fac nicio iluzie cu privire la dorința reală a rușilor de a se așeza la masă în acest moment. Ei cunosc la fel de bine ca rușii situația de pe teren, îi ajută în procesul de negociere. (…) Rusia în acest moment nu se grăbește, dar America se grăbește, vrea să spună capăt printr-un acord fragil”. 

