Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a explicat de ce partidele suveraniste din România nu au șanse reale să acceadă la guvernare, deși domină detașat în cele mai recente sondaje de opinie. Studiu de caz: Diana Șoșoacă.

Desantul Dianei Șoșoacă la Moscova, la gala aniversată a trustului Russia Today, eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin, a inflamat opinia publică. Lidera suveranistă a oferit mai multe interviuri în mass-media rusească, lansând o serie de acuzații grave la adresa guvernării de la București. Totul în stilul care i-a devenit o marcă înregistrată: isterie, circ și acuze agresive.

Cristache: Mie nu îmi place personajul (…) E ilegal să mergi în Rusia? Teoria dvs. trebuie un pic mai mult explicată. Curentele astea suveraniste au în față niște săgeți care, orice fac, prin orice tip de acțiune, compromit ideea suveranistă.

Cristoiu: Ei o compromit (n.r. – suveraniștii). E ușor de agățat când vii cu tot felul de teorii de astea aberante. Nimic nu e mai ușor de ridiculizat decât naționalismul când ia forme extreme. Era așa greu să fie calmă, da domne am fost, nu e nimic ilegal. S-a aniversat un trust de presă, unul modern. Imediat a devenit ușor de prins.

Suveraniștii ar avea nevoie de mai mulți lideri ca Gheorghe Piperea

În acest context, invitatul a oferit și un contra-exemplu la reacțiile excesive ale șefei SOS România, și anume europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. În viziunea sa, reputatul avocat a oferit o abordare extrem de profesionistă atunci când a depus moțiunea de cenzură istorică la adresa șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Potrivit statului Uniunii, așa se face bătălia. Nu merge nici în ziua de azi, că tu ești suveranist, ești grădina Maicii Domnului”, a completat Cristoiu. Opinia acestuia a fost nuanțată de moderator, care a observat că stridențele liderilor de la conducerea partidelor suveraniste nu fac altceva decât să dezbine aceste formațiuni politice în Parlament, făcându-le și mai dificil accesul la putere.