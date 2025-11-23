Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”

Candidatul social-democrat, Daniel Băluță, a postat pe contul său de Facebook un mesaj prin care promite schimbări pentru locuitorii din cartierul bucureștean Giulești Sârbi. Actualul edil al sectorului 4 a dat asigurări că indiferent de rezultatul de pe 7 decembrie, se va ocupa ca traiul acestor oameni să fie unul demn.

Chiar dacă imaginile postate pe Facebook de Daniel Băluță par a fi filmate într-un sat, ele sunt din București, capitală europeană. Situația grea a oamenilor din cartierul Giulești Sârbi l-a făcut pe edilul sectorului 4 să meargă acolo pentru a le promite oamenilor schimbări.

Daniel Băluță vrea schimbări pentru locuitorii din cartierul Giulești Sârbi

„Nu, nu e un sat uitat de lume, e chiar București. Iar oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului, mai ales că vorbim de o Capitală europeană.

Așa cum le-am promis oamenilor din Giulești Sârbi, indiferent de ce se va întâmpla pe 7 decembrie, voi fi alături de ei. În primul rând în calitate de om.

Nu concep ca, în 2025, bucureștenii, oriunde s-ar afla ei, să trăiască astfel. Voi reveni la ei, pentru că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Voi face tot ce îmi stă în putință ca traiul lor să fie decent și demn. Le datorăm asta.”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei

Social-democrații îl susțin în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei pe Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4. Deși era vehiculat și numele Gabrielei Firea la început, aceasta a făcut un pas în spate și chiar i-a cedat lui Daniel Băluță șefia PSD București în locul său.

La finalul lunii octombrie, social-democrații au votat în unanimitate susținerea lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. În aceeași ședință, PSD a votat ca Băluță să preia și conducerea filialei PSD București de la Gabriela Firea, pe care aceasta a condus-o în ultimii 9 ani.