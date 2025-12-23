Tăriceanu dezvăluie momentul acaparării justiției de către Binomul Coldea-Kovesi. „Cei doi corifei și-au dat seama că riscă să iasă în afara jocului”

Într-o ediție specială a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a comentat criza din justiție. Politicianul a fost cercetat timp de 11 ani de organele de urmărire penală, calitate în care apreciază că războiul din justiție, alimentat și de președintele țării, este incontestabil o diversiune.

În opinia lui Tăriceanu, ruptura din justiție s-a produs la finalul mandatelor Băsescu, odată cu schimbarea de strategie a Binomului SRI – DNA (Coldea – Kovesi), care au acaparat mecanismele principale ale puterii legislative.

Tăriceanu: Au început să facă jocuri pe cont propriu, împreună cu Maior și Oprea

„Ce s-a întâmplat? La finele mandatelor lui Băsescu, în 2014, cei doi corifei, Coldea și cu Kovesi și-au dat seama că la finele anului, riscă să iasă în afara jocului. Băsescu își termina mandatul și ei nu aveau certitudinea că viitoarea conducere politică îi va menține în posturile în care erau. Atunci au început să facă jocuri pe cont propriu, împreună cu directorul SRI de atunci, George Maior. Ei împreună cu faimosul general Oprea. Au început să tragă sforile în așa fel încât să ocupe posturi cheie. De exemplu, Maior aspira la funcția de prim ministru, Oprea la funcția de director al SRI. Coldea nu știu ce aspirații avrea personal.

Atunci au început o serie întreagă de acțiuni în justiție pentru a îndepărta potențialii concurenți. Plus că au vizat cu deosebire oameni care aveau curajul exprimării unor poziții independente și nu neapărat în curent cu discursul oficial”, a declarat fostul premier.

Nu se vorbește deloc de perioada în care Binomul trimitea oamenii la eșafod, a mai observat fostul premier.