Unanimitatea salvează România. Sorina Matei: Au salvat democrația după ce au terminat democrația

Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitații săi, Marius Tucă și Sorina Matei, au remarcat modul în care, sub aparența unui obiectiv nobil – salvarea democrației -, decidenții au pus în pericol, odată cu anularea alegerilor din 6 decembrie 2024, chiar logica de funcționare a democrației.

Așa cum a remarcat jurnalistul Marius Tucă, se guvernează prin frica de diverse tipuri (de război, de drone, de recesiune, de cenzură). Ceea ce vine în completarea deciziei abuzive a CCR de anulare a alegerilor din 6 decembrie 024, decisă de CCR. Astfel s-a consacrat politica de forță a autorităților, care pretind că salvează demcrația, dar anulează mecanismele acesteia.

Practic, pluralitatea este doar teoretică, unanimitatea de opinie și de expresie fiind întreținută atent de propaganda oficială.

„Sub aparența că ai pluralism politic, ai de fapt o unanimitate peste tot, o unanimitate asurzitoare”, a remarcat moderatorul emisiunii.

„La Băsescu exista alternativă, se luptau niște forțe (n.r. – în contextul războiului din Siria sau al Maidanului din Ucraina), acum e unanimitate, Care-i diferența dintre o democrație comnsiderată de The Economist un regim hibrid, în care se guvernează doar prin unanimități, șefii partidelor sunt aleși prin unanimități, și un stat autoritar, care funcționează tot prin unanimități? Ei au salvat democrația după ce au terminat democrația”, a argumentat Sorina Matei.

„Au salvat ce nu mai era de salvat”, a conchis Marius Tucă.