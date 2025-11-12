Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE

12 nov. 2025, 15:39, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat imaginea care se face proiectului Dăruiește Viață creat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, spitalul oncologic pentru copii fiind mai mult o poveste. Actualul vicepremier al guvernului Bolojan este doar unul din multele exemple de oameni nepregătiți pentru funcțiile înalte în stat, care definesc actuala guvernare, apreciază Ponta.

Deși a recunoscut că apreciază proiectul, iar toți românii care au donat bani merită lăudați, fostul premier a punctat că majoritatea sumei de bani strânse de cele fondatoare ale Asociației Dăruiește viața provin de la companii austriece.

„Cea mai mare parte a banilor vine de la firme austriece din România – OMV, BCR, Raiffeisen – care dau din impozitul pe profit”.

Însă ce este mai grav, în viziunea fostului președinte al PSD, este faptul că în realitate nu e vorba de un spital, ci doar de o clădire nouă, ale cărei cheltuieli sunt suportate de stat.

„Ce au făcut cele 2 doamne este o clădire, foarte frumoasă. Un spital înseamnă medici  , asistente, infirmiere, medicamente, aparatură șamd. Am fost acolo cu fiica mea cea mică. Într-adevăr, clădirea nouă e mai frumoasă decât clădirea veche, dar lucrează tot doctorii, asistentele din clădirea veche, plătiți din banii noștri de la Casa de sănătate. Dincolo la Grigore Alexandrescu e mult mai rău. Dar în final e o poveste, iar viața de zi cu zi NU e o poveste. Toate poveștile frumoase se opresc la realitate”, a conchis Ponta.

