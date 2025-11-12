Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat imaginea care se face proiectului Dăruiește Viață creat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, spitalul oncologic pentru copii fiind mai mult „o poveste”. Actualul vicepremier al guvernului Bolojan este doar unul din multele exemple de oameni nepregătiți pentru funcțiile înalte în stat, care definesc actuala guvernare, apreciază Ponta.

Deși a recunoscut că apreciază proiectul, iar toți românii care au donat bani merită lăudați, fostul premier a punctat că majoritatea sumei de bani strânse de cele fondatoare ale Asociației Dăruiește viața provin de la companii austriece.

„Cea mai mare parte a banilor vine de la firme austriece din România – OMV, BCR, Raiffeisen – care dau din impozitul pe profit”.

Însă ce este mai grav, în viziunea fostului președinte al PSD, este faptul că în realitate nu e vorba de un spital, ci doar de o clădire nouă, ale cărei cheltuieli sunt suportate de stat.

„Ce au făcut cele 2 doamne este o clădire, foarte frumoasă. Un spital înseamnă medici , asistente, infirmiere, medicamente, aparatură șamd. Am fost acolo cu fiica mea cea mică. Într-adevăr, clădirea nouă e mai frumoasă decât clădirea veche, dar lucrează tot doctorii, asistentele din clădirea veche, plătiți din banii noștri de la Casa de sănătate. Dincolo la Grigore Alexandrescu e mult mai rău. Dar în final e o poveste, iar viața de zi cu zi NU e o poveste. Toate poveștile frumoase se opresc la realitate”, a conchis Ponta.