Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta ironizează desantul ministrului Radu Miruță în Arabia Saudită: ”Toată postarea este o ABERAȚIE”

Victor Ponta ironizează desantul ministrului Radu Miruță în Arabia Saudită: ”Toată postarea este o ABERAȚIE”

13 nov. 2025, 12:49, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Prezent în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat pe un ton ironic vizita ministrului Economiei, Radu Miruță, în Arabia Saudită. Ministrul Economiei a anunţat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care o companie de stat a primit licența de exploatare a grafictului.

Invitatul jurnalistului Gândul a ridiculizat mesajul oublic al lui Radu Miruță, care la finalul acestuia a ținut să precizeze că toate costurile deplasării sale au fost suportate de arabi. Context în care Victor Ponta a desființat promisiunea ministrului Economiei că Arabia Saudită ar putea investi în minele noastre de grafit.

”Asta e de mare prost gust pentru că nu spui, e jenant. Toată postarea este o aberație, hai că mi-ai dat ocazia. Investiții în grafit, atenție, în România există într-o singură mină, în Gorj. Căreia domnul Miruță i-a ridicat licența de când a venit”.

Cum și cui exportă Miruță oi în Arabia Saudită?

În egală măsură, Ponta a ironizat și pretențiile ministrului că ar dinamiza cooperarea economică cu saudiții prin exportul de animale, în condițiile în care crescătorii români de oi nu sunt sprijiniți deloc de stat.

”Domeniile schiabile, sigur, experiența seculară a Arabiei Saudite în domeniul schiabil. După care conectarea directă dintre crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită. Spune-mi, te rog, bieții crescători români de doi ani de zile țipă și urlă că le pun taxe, că n-au loc în portul Constanța de ucraineni. Oricum ei sunt la agricultură. Cum face domnul Miruță, se duce, ia el oile și le duce în Arabia Saudită? La cine, că nu există comerț fără o firmă care să importe și una care să exporte”, a mai comentat fostul candidat la alegerile prezidențiale din luna mai.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași”
00:02
Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
22:41
Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
VIDEO Victor Ponta despre excesele puterii: „E cea mai schizoidă propagandă, cine-i CORUPTUL?”
18:05
Victor Ponta despre excesele puterii: „E cea mai schizoidă propagandă, cine-i CORUPTUL?”
VIDEO Ponta îi ironizează pe Nicușor Dan, Cătălin Drulă și pe bucureșteni: „Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție”
16:56
Ponta îi ironizează pe Nicușor Dan, Cătălin Drulă și pe bucureșteni: „Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție”
VIDEO Victor Ponta condamnă IPOCRIZIA în cazul vicepremierului Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”
16:16
Victor Ponta condamnă IPOCRIZIA în cazul vicepremierului Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau”
16:00
Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau”
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Sean Rad, fondatorul Tinder. „Întâlnirea unor oameni noi este o nevoie umană fundamentală”
EXTERNE Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
14:09
Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
14:00
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
ECONOMIE Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
13:46
Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
EXCLUSIV “Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
13:42
“Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
DEZVĂLUIRI 261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
13:31
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.