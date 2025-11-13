Prezent în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat pe un ton ironic vizita ministrului Economiei, Radu Miruță, în Arabia Saudită. Ministrul Economiei a anunţat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care o companie de stat a primit licența de exploatare a grafictului.

Invitatul jurnalistului Gândul a ridiculizat mesajul oublic al lui Radu Miruță, care la finalul acestuia a ținut să precizeze că toate costurile deplasării sale au fost suportate de arabi. Context în care Victor Ponta a desființat promisiunea ministrului Economiei că Arabia Saudită ar putea investi în minele noastre de grafit.

”Asta e de mare prost gust pentru că nu spui, e jenant. Toată postarea este o aberație, hai că mi-ai dat ocazia. Investiții în grafit, atenție, în România există într-o singură mină, în Gorj. Căreia domnul Miruță i-a ridicat licența de când a venit”.

Cum și cui exportă Miruță oi în Arabia Saudită?

În egală măsură, Ponta a ironizat și pretențiile ministrului că ar dinamiza cooperarea economică cu saudiții prin exportul de animale, în condițiile în care crescătorii români de oi nu sunt sprijiniți deloc de stat.

”Domeniile schiabile, sigur, experiența seculară a Arabiei Saudite în domeniul schiabil. După care conectarea directă dintre crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită. Spune-mi, te rog, bieții crescători români de doi ani de zile țipă și urlă că le pun taxe, că n-au loc în portul Constanța de ucraineni. Oricum ei sunt la agricultură. Cum face domnul Miruță, se duce, ia el oile și le duce în Arabia Saudită? La cine, că nu există comerț fără o firmă care să importe și una care să exporte”, a mai comentat fostul candidat la alegerile prezidențiale din luna mai.