Vladimir Ionaș: La guvern se iau decizii la secret/Românii nu votează guvernul/După 10 luni de guvernare, vedem că au fost decizii luate fără cap

Invitat al lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, sociologul Vladimir Ionaș a criticat lipsa de transparență a Guvernului în deciziile importante. Deficit accentuat de faptul că românii au votat Parlamentul, iar Guvernul, prin instituția premierului, ia decizii în exces, după modelul american. 

În opinia cunoscutului sociolog, prim-ministrul are o putere executivă exagerat de mare, după modelul de președinte al Statelor Unite. Acest aspect este cu atât mai dureros cu cât românii votează parlamentari, iar Guvernul nu este ales, ci desemnat.

Prim-ministrul, un fel de președinte al Americii

Deciziile în România se iau, știi ce-i dureros, de către Guvern? În condițiile în care românii nu votează guvernul, votează Parlamentul. Oamenii care ne reprezintă pe noi, din păcate, o spun cu sinceritate, dacă ne uităm la nivelul Parlamentului, sunt cei care reprezintă partidele în Parlamentul României. Deciziile importante acolo se iau. De aceea avem legislativ și executiv. Executiv în limba română vine de la a executa, de la a pune în practică ceea ce se decide la nivel politic. Din păcate, cele mai multe decizii la noi se iau de Prim ministru, care pare un fel de președinte al Statelor Unite. Cam așa ia deciziile, când vrea el, cum vrea el, pentru că vrea el, și așa mai departe, a declarat Ionaș în studioul Ionaș. 

Parlamentul are o mare parte de vină pentru dezechilibrul puterii

Sociologul consideră că o mare parte din vină îi revine Parlamentului, care permite “acest stil de a conduce România“. Însă efectele le resimt cel mai mult românii, confruntați cu prăbușirea economică relevată de toate statisticile, inclusiv cea de azi, care atestă al treilea trimestru consecutiv de recesiune. 

Aici e marea greșeală și aici e vina Parlamentului, din punctul meu de vedere, că permite de foarte mult timp acest stil de a conduce România. Și dureros este, după 10 luni de guvernare, că toate aceste decizii luate au fost luate fără cap. Nu au adus niciun rezultat. Vedem astăzi datele pe care le prezintă INSCOP, vedem consumul care s-a prăbușit, vedem că oamenilor le e din ce în ce mai greu. Eu știu că pe Facebook Bula trebuie să fie pro-Bolojan, că e singurul bun din lumea asta, anti-PSD și așa mai departe. Cea mai mare parte a românilor în momentul de față trăiește foarte prost. Trăiește din ce în ce mai greu, nu mai are încredere nimeni, nu crede că domnul Bolojan e salvatorul sau PSD e rău sau invers nu. Consideră că toți sunt răi, pentru că nimeni nu are o soluție.

