Într-o intervenție în cadrul emisiunii Ai Aflat!, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat nuanțele negocierilor din cadrul summit-ului B9 de la București, co-prezidat de Nicușor Dan și președintele polonez Karol Nawrocki. Specialistul a remarcat că semnalele transmise de americani nu sunt îmbucurătoare pentru NATO și implicit nici pentru România.

Ionuț Cristache: Cum interpretăm faptul că Statele Unite au trimis un tehnocrat decât un decident?

Ștefan Popescu: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră.

Cristache: Deci ăsta e semnalul.

Popescu: Dacă tu consideri că o reuniune este cu adevărat importantă și se i-au decizit, trimiți secretarul de stat. Să nu vorbim de președinte, vicepreședinte, că e atunci top. Trimis la summit-ul NATO. Și nu au trimis un subsecretar pe afaceri politice. Au trimis pe controlul armamentelor. Deci când mergi pe chestiunea asta cu profil tehnic, este clar că tu arăți că Marea Neagră, Ucraina nu reprezintă chiar o prioritate, și Flancul estic în general.

„Aș fi vrut să văd un accent al președintelui pe SAFE”

Invitatul a mai criticat lipsa de reacție a lui Nicușor Dan în cazul programului SAFE, care în Polonia este prezentat ca un program patriotic.

Popescu: Cât privește că ați amintit înarmarea, vreau să spun un lucru, ne-o spune un mare autor, Paul Kennedy. Care a scris un eseu faimos în 1986. El este britanico-american, Creșterea și declinul marilor puteri. Cheltuielile militare de acord, dar să fie și sustenabile economic. Pentru că altfel te duc în ruină. S-a văzut cu Uniunea Sovietică și nu numai. Deci polonezii au înțeles ca să facă din programele militare un motor de creștere economică. Ori eu aș fi vrut să văd, chiar în declarația președintelui, un accent pe acest lucru. Uitați, programul SAFE a fost botezat în Polonia programul patriotic. Sunt 12.000 de firme poloneze care produc 89% transfer de tehnologie. Haideți să prezentăm. Noi nu avem o imagine cum arată industria noastră de armament.

Cristache: Și la noi e tot program patriotic, domnule Popescu, dar e pentru patriotismul pro-german și pro-francez. Că acolo se duc banii.

Popescu: Sunt multe de discutat aici, dar mi-ar fi plăcut să se pună acest accent, să se dea acest semnal. Pe industria națională. Și pe industria, da. Pentru că o țară care doar cumpără și nu are capacitatea să producă, știm foarte bine că nu ajunge prea departe.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ungaria nu a semnat Declarația Comună a Summitului B9 de la București. Documentul vizează aspecte cu privire la NATO, Ucraina și Rusia