Intervenție de ultimă oră în Chitila. Doi copii, în pericol de înec. În ce stare se află minorii

Joi, pompierii din cadrul ISU București – Ilfov au fost solicitați să intervină pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, județul Ilfov.

  • Update: În momentul de față, cea de-a doua victimă prezintă semne vitale. Aceasta va fi transportată la spital, transmit reprezentanții ISU București – Ilfov.
  • Update: Din primele informații, fata urmează să fie transportată la spitalul Floreasca din Capitală. Băiatul se află în stare critică în acest moment.

Știre inițială

Doi copii, în pericol de înec

Pompierii au intervenit pe strada Rozelor din localitatea Chitila pentru salvarea a doi minori aflați în pericol de înec. La sosirea echipajelor de intervenție, una dintre victime, o fată, fusese deja scoasă la mal în stare de conștiență și a fost preluată de echipajele medicale pentru îngrijiri.

Prima victimă va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar, între timp, echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconștientă. În momentul de față se fac manevre de resuscitare.

La intervenție participă echipajul de scafandri al Detașamentului Special de Salvatori, două bărci tractate de autospeciale de stingere, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor.

