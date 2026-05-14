Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, în urma valului masiv de atacuri cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Kievului, în urma căruia cel puțin patru persoane au murit iar alte zeci au fost rănite, printre care și copii, au declarat autoritățile. Este a treia zi consecutivă în care Ucraina raportează decese, pe măsură ce Moscova își intensifică atacul după ce luni a expirat armistițiul de trei zile.

Cel puțin patru persoane au murit, iar zeci de persoane au fost rănit

Trei dintre victime au fost scoase de sub dărâmăturile unui bloc de apartamente parțial distrus din Kiev, a precizat poliția, unde se desfășoară o operațiune de salvare după ce capitala a fost bombardată. Cel puțin 44 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, a declarat primarul orașului. Douăzeci și una dintre acestea sunt internate în spital, inclusiv un copil.

Peste 670 de drone și 56 de rachete au fost lansate în toată țara, în timpul atacului, a declarat președintele Volodomyr Zelensky. Acesta este unul dintre cele mai mari atacuri pe care Rusia le-a lansat de la începutul invaziei sale pe scară largă din 2022.

Joi dimineața, autoritățile au demarat o operațiune de căutare și salvare în Kiev.

Poliția a declarat că doi bărbați, în vârstă de 21 și 30 de ani, și o femeie, care nu a fost încă identificată, au fost găsiți morți sub dărâmăturile intrării distruse a unui bloc de apartamente.

Un alt bărbat, care se afla la o benzinărie, a decedat după ce a fost transportat la spital.

18 apartamente, ale blocului bombardat, au fost distruse, potrivit primarului Kievului, care s-a deplasat personal la fața locului. Acesta a mai declarat că, în urma atacului, rețeaua de alimentare cu apă a orașului a fost oprită.

Zeci de persoane au fost recuperate de sub dărmături, iar peste 10 sunt date dispărute

Peste 1.500 de salvatori și polițiști lucrează la operațiunile de urgență în urma atacurilor rusești din timpul nopții, dintre care aproape 600 se află la Kiev, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko.

Zeci de persoane au fost recuperate din clădirea avariată și se crede că peste 10 persoane sunt date dispărute, a mai declarat ministrul Afacerilor Interne. Unitățile canine sunt și ele implicate în operațiunile de căutare.

Echipele spun că au îndepărtat peste 20 de metri cubi de moloz și au evacuat cinci vehicule avariate. Atacurile au avariat și alte clădiri rezidențiale, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri din Kiev, potrivit președintelui Zelensky.

„Ucraina are nevoie de ajutor”

În cadrul atacului de amploare, drone rusești au survolat o mare parte a Ucrainei, regiunile Kremenchuk, Bila Tserkva, Harkov, Sumy și Odesa fiind, de asemenea, ținta atacurilor, a declarat prim-ministrul Svyrydenko.

„Ucraina are nevoie de ajutor pentru a-și consolida apărarea aeriană. Aceasta este singura modalitate de a ne salva poporul și orașele”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andriy Sybiha, l-a condamnat pe președintele rus Vladimir Putin pentru „atacul barbar”, despre care a afirmat că demonstrează faptul că Moscova preferă „agresiunea și teroarea” în locul păcii.

El a subliniat că atacul a avut loc în timpul unui summit crucial între președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping și i-a îndemnat pe cei doi lideri să exercite presiuni asupra Rusiei.

„Sunt convins că liderii Statelor Unite și ai Chinei au suficientă influență asupra Moscovei pentru a-i spune lui Putin să pună capăt războiului”, a declarat el.

Cele mai recente atacuri au avut loc la scurt timp după ce, luni seara, a expirat armistițiul de trei zile negociat de SUA. Atât Rusia, cât și Ucraina au semnalat numeroase încălcări pe durata armistițiului, în special de-a lungul vastei linii de front, dar nu s-au înregistrat atacuri aeriene de amploare.

15 persoane au decedat marți și miercuri, în urma atacurilor rusești

Rusia și-a reluat atacurile marți, ucigând nouă persoane, iar alte șase persoane au fost ucise într-un alt atac major miercuri, când Ucraina a înregistrat lansarea a 892 de drone din Rusia. Joi dimineață, Zelensky a declarat că un total de peste 1.560 de drone rusești au vizat orașe ucrainene începând de marți seara.

El a descris atacul masiv al Rusiei ca fiind „cu siguranță nu acțiunile celor care cred că războiul se apropie de sfârșit” și a îndemnat aliații Ucrainei să nu rămână tăcuți.

