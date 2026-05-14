Prima pagină » Știri externe » Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, în urma valului masiv de atacuri cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului

Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, în urma valului masiv de atacuri cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului

Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, în urma valului masiv de atacuri cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Kievului, în urma căruia cel puțin patru persoane au murit iar alte zeci au fost rănite, printre care și copii, au declarat autoritățile. Este a treia zi consecutivă în care Ucraina raportează decese, pe măsură ce Moscova își intensifică atacul după ce luni a expirat armistițiul de trei zile.

Cel puțin patru persoane au murit, iar zeci de persoane au fost rănit

Trei dintre victime au fost scoase de sub dărâmăturile unui bloc de apartamente parțial distrus din Kiev, a precizat poliția, unde se desfășoară o operațiune de salvare după ce capitala a fost bombardată. Cel puțin 44 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, a declarat primarul orașului. Douăzeci și una dintre acestea sunt internate în spital, inclusiv un copil.

Peste 670 de drone și 56 de rachete au fost lansate în toată țara, în timpul atacului, a declarat președintele Volodomyr Zelensky. Acesta este unul dintre cele mai mari atacuri pe care Rusia le-a lansat de la începutul invaziei sale pe scară largă din 2022.

Joi dimineața, autoritățile au demarat o operațiune de căutare și salvare în Kiev.
Poliția a declarat că doi bărbați, în vârstă de 21 și 30 de ani, și o femeie, care nu a fost încă identificată, au fost găsiți morți sub dărâmăturile intrării distruse a unui bloc de apartamente.

Un alt bărbat, care se afla la o benzinărie, a decedat după ce a fost transportat la spital.

18 apartamente, ale blocului bombardat, au fost distruse, potrivit primarului Kievului, care s-a deplasat personal la fața locului. Acesta a mai declarat că, în urma atacului, rețeaua de alimentare cu apă a orașului a fost oprită.

Zeci de persoane au fost recuperate de sub dărmături, iar peste 10 sunt date dispărute

Peste 1.500 de salvatori și polițiști lucrează la operațiunile de urgență în urma atacurilor rusești din timpul nopții, dintre care aproape 600 se află la Kiev, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko.

Zeci de persoane au fost recuperate din clădirea avariată și se crede că peste 10 persoane sunt date dispărute, a mai declarat ministrul Afacerilor Interne. Unitățile canine sunt și ele implicate în operațiunile de căutare.

Echipele spun că au îndepărtat peste 20 de metri cubi de moloz și au evacuat cinci vehicule avariate. Atacurile au avariat și alte clădiri rezidențiale, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri din Kiev, potrivit președintelui Zelensky.

„Ucraina are nevoie de ajutor”

În cadrul atacului de amploare, drone rusești au survolat o mare parte a Ucrainei, regiunile Kremenchuk, Bila Tserkva, Harkov, Sumy și Odesa fiind, de asemenea, ținta atacurilor, a declarat prim-ministrul Svyrydenko.

„Ucraina are nevoie de ajutor pentru a-și consolida apărarea aeriană. Aceasta este singura modalitate de a ne salva poporul și orașele”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andriy Sybiha, l-a condamnat pe președintele rus Vladimir Putin pentru „atacul barbar”, despre care a afirmat că demonstrează faptul că Moscova preferă „agresiunea și teroarea” în locul păcii.

El a subliniat că atacul a avut loc în timpul unui summit crucial între președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping și i-a îndemnat pe cei doi lideri să exercite presiuni asupra Rusiei.

„Sunt convins că liderii Statelor Unite și ai Chinei au suficientă influență asupra Moscovei pentru a-i spune lui Putin să pună capăt războiului, a declarat el.

Cele mai recente atacuri au avut loc la scurt timp după ce, luni seara, a expirat armistițiul de trei zile negociat de SUA. Atât Rusia, cât și Ucraina au semnalat numeroase încălcări pe durata armistițiului, în special de-a lungul vastei linii de front, dar nu s-au înregistrat atacuri aeriene de amploare.

15 persoane au decedat marți și miercuri, în urma atacurilor rusești

Rusia și-a reluat atacurile marți, ucigând nouă persoane, iar alte șase persoane au fost ucise într-un alt atac major miercuri, când Ucraina a înregistrat lansarea a 892 de drone din Rusia. Joi dimineață, Zelensky a declarat că un total de peste 1.560 de drone rusești au vizat orașe ucrainene începând de marți seara.

El a descris atacul masiv al Rusiei ca fiind „cu siguranță nu acțiunile celor care cred că războiul se apropie de sfârșit” și a îndemnat aliații Ucrainei să nu rămână tăcuți.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
17:02
Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
TENSIUNI Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
16:59
Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
INEDIT Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
16:55
Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
ULTIMA ORĂ Criza politică din Marea Britanie se adâncește. Ministrul sănătății a demisionat și contestă direct conducerea premierului Starmer. Ce obiective are
16:18
Criza politică din Marea Britanie se adâncește. Ministrul sănătății a demisionat și contestă direct conducerea premierului Starmer. Ce obiective are
CONTROVERSĂ Decizie de ultim moment a Pentagonului. Statele Unite au anulat brusc detașarea a 4.000 de soldați americani în Polonia
15:00
Decizie de ultim moment a Pentagonului. Statele Unite au anulat brusc detașarea a 4.000 de soldați americani în Polonia
FLASH NEWS Criză politică în Letonia. Prim-ministrul a demisionat după un scandal cu drone ucrainene care au deteriorat un depozit de petrol
14:24
Criză politică în Letonia. Prim-ministrul a demisionat după un scandal cu drone ucrainene care au deteriorat un depozit de petrol
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Pierderea biodiversității amenință direct sănătatea oamenilor, arată un nou studiu: dispariția polenizatorilor afectează alimentația și veniturile

Cele mai noi

Trimite acest link pe