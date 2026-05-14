Olga Borșcevschi
PSD îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze, după ce omul pe care l-a numit în fruntea vămilor a fost reținut pentru corupție
Partidul Social Democrat i-a cerut, joi, premierului Ilie Bolojan să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție, potrivit unui comunicat de presă.

Acuzații privind încălcarea acordului politic din coaliție

„Având în vedere că şi-a asumat personal această numire, fără să se consulte şi fără să ţină seama de partenerii din Coaliţie, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcţiei de conducere a guvernului interimar şi să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuţiile”, transmite PSD.

Ilie Bolojan (ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

„Responsabilitatea politică nu poate rămâne fără consecințe”

„Atunci când te erijezi în postura de «mare reformator» al statului şi de «apărător neînduplecat» al integrităţii în exercitarea funcţiilor publice, ai responsabilitatea politică şi obligaţia morală să îţi aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecinţă concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, arată social-democrații.

PSD afirmă că, la momentul numirii actualului şef al Autorităţii Vamale Române, i-a atras atenţia premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalţi parteneri de guvernare.

„Cazul de faţă este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul şi colaborarea în cadrul Coaliţiei de Guvernare şi care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcţia de premier”, se mai arată în poziția oficială.

Șeful Vămilor din România, numit în funcție de Ilie Bolojan, a fost reținut de procurori

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București l-au reținut pe Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR), scrie Mediafax. Anchetatorii suspectează că Savin și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul. (Mai multe detalii AICI)

Foto: Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR). Facebook / Autoritatea Vamală Română

