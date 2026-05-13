Vladimir Ionaș, după dezvăluirea Gândul: Dacă un pesedist făcea ce a făcut doamna Gheorghiu, era deja la DNA

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Vladimir Ionaș a comentat dezvăluirile Gândul cu privire la abuzul de putere al vicepremierului Oana Gheorghiu în raport cu niște instituții ale statului. Specialistul apreciază că e vorba de un dublu standard, într-o situație similară în care ar fi fost vorba de un oficial din PSD, acesta ar fi ajuns în vizorul anchetatorilor DNA.

În viziunea sociologului Vladimir Ionaș, este vorba de o dublă măsură. Mai exact, pentru aceeași abordare ca a vicepremierului Gheorghiu, dar avută de un oficial PSD , ar fi acționat „propaganda, mass-media și scandalul public ar fi fost mai mare.

Vladimir Ionaș: Mie nu mi-e clar cine a stabilit în România, Guvernul când a făcut-o, dacă a făcut-o și de ce nu a explicat și populației care este interesul și strategia României referitoare la parteneriatele externe pentru următorii ani. Poate s-a schimbat. Eu știu că aveam un parteneriat strategic pe anumite domenii cu SUA.

Ionuț Cristache: Ți se pare că mai avem?

Vladimir Ionaș: Văd deodată o schimbare. Parteneriatul există.

Cristache: Parteneriatul există, dar consecințele? Nu vezi că noi cumpărăm de la Germania și Franța. (…) Vreau să mai explorăm un non-sens. Domnul ăsta de la Schwartz și guvernul Bolojan și doamna Gheorghiu…

Ionaș: Dar vă dați seama dacă mailul ăsta era trimis de vreun pesedist?

Cristache: Era la DNA.

Ionaș: Dacă trimitea domnul Oprea, că era SGG (secretar general al Guvernului).

Cristache: Dacă trimitea un pesedist pentru o companie românească…

Ionaș: Era la DNA.

Moderatorul Ionuț Cristache a mai observat că acest episod demonstrează faptul deranjant că „a încetat să existe răspundere politică în țara asta. Pe doamna Gheorghiu chiar n-a votat-o nimeni. Pe domnul Bolojan l-au mai votat vreo 14%, partidulețul ăla al lui. Dar pe doamna asta care ne jignește, ne bate cu catalogul în cap, chiar n-a votat-o nimeni. În afară de câțiva de la Pro TV și câțiva agitatori de serviciu ai spațiului public, doamna asta n-are două voturi în spate”.

