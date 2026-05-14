Criză politică în Letonia. Prim-ministrul a demisionat după un scandal cu drone ucrainene care au deteriorat un depozit de petrol

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, și-a anunțat joi demisia, un act care a dus la prăbușirea coaliției de guvernare, în urma unei crize politice profunde declanșate de două drone ucrainene care au pătruns în spațiul aerian al țării.
Premierul Evika Siliņa a demisionat după ce două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia și s-au prăbușit peste un depozit de petrol din estul țării. Dronele au explodat la o instalație de stocare a petrolului din orășelul Rēzekne și au provocat avarii la rezervoare.
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a confirmat că cele două drone erau ucrainene și vizau ținte de pe teritoriul Rusiei, dar sistemele rusești de război electronic le-au deviat în mod deliberat de la traseu și le-au redirecționat către spațiul aerian al Letoniei.
Imediat după incident, premierul Evika Siliņa a criticat dur conducerea armatei și a precizat că sistemele de apărare antidrone nu au fost implementate suficient de rapid pentru a preîntâmpina astfel de incidente. Siliņa a subliniat că ministerul a eșuat în a securiza cerul țării, în ciuda unui buget masiv alocat apărării.
Ministrul Apărării, Andris Sprūds, s-a conformat cererii premierului și a demisionat după ce și-a asumat responsabilitatea politică pentru faptul că dronele nu au fost interceptate. În locul acestuia a fost numit colonelul Raivis Melnis, care până atunci fusese reprezentantul oficial al Ministerului Apărării leton în Ucraina.
Partidul de stânga, „Progresiștii”, din care făcea parte și fostul ministru al apărării, Andris Sprūds, a reacționat dur și a acuzat-o pe Siliņa că a gestionat greșit criza. Prin urmare, aceștia au retras sprijinul politic pentru guvern, lăsând premierul fără majoritate parlamentară. Rămasă fără susținere și acuzându-și foștii parteneri de guvernare că își pun interesele de partid mai presus decât siguranța națională, premierul Evika Siliņa a demisionat.