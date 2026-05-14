Criză politică în Letonia. Prim-ministrul a demisionat după un scandal cu drone ucrainene care au deteriorat un depozit de petrol

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, și-a anunțat joi demisia, un act care a dus la prăbușirea coaliției de guvernare, în urma unei crize politice profunde declanșate de două drone ucrainene care au pătruns în spațiul aerian al țării.

Premierul Evika Siliņa a demisionat după ce două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia și s-au prăbușit peste un depozit de petrol din estul țării. Dronele au explodat la o instalație de stocare a petrolului din orășelul Rēzekne și au provocat avarii la rezervoare.

Evika Siliņa, prim-ministrul demisionar al Letoniei

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a confirmat că cele două drone erau ucrainene și vizau ținte de pe teritoriul Rusiei, dar sistemele rusești de război electronic le-au deviat în mod deliberat de la traseu și le-au redirecționat către spațiul aerian al Letoniei.

Imediat după incident, premierul Evika Siliņa a criticat dur conducerea armatei și a precizat că sistemele de apărare antidrone nu au fost implementate suficient de rapid pentru a preîntâmpina astfel de incidente. Siliņa a subliniat că ministerul a eșuat în a securiza cerul țării, în ciuda unui buget masiv alocat apărării.

Ministrul Apărării, Andris Sprūds, s-a conformat cererii premierului și a demisionat după ce și-a asumat responsabilitatea politică pentru faptul că dronele nu au fost interceptate. În locul acestuia a fost numit colonelul Raivis Melnis, care până atunci fusese reprezentantul oficial al Ministerului Apărării leton în Ucraina.

Andris Sprūds, fostul ministru al Apărăii din Letonia

Dronele ucrainene au creat o criză politică în Letonia

Partidul de stânga, „Progresiștii”, din care făcea parte și fostul ministru al apărării, Andris Sprūds, a reacționat dur și a acuzat-o pe Siliņa că a gestionat greșit criza. Prin urmare, aceștia au retras sprijinul politic pentru guvern, lăsând premierul fără majoritate parlamentară. Rămasă fără susținere și acuzându-și foștii parteneri de guvernare că își pun interesele de partid mai presus decât siguranța națională, premierul Evika Siliņa a demisionat.

