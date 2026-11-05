Democrații iau în considerare să limiteze dezvoltarea accelerată a superinteligenței promovată de Trump. Primarul New York-ului: „AI ne-a adus în pragul războiului cu China”

După ce au câștigat alegerile de la mijlocul mandatului și au dobândit controlul asupra ambelor camere ale Congresului, democrații intenționează să limiteze dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, după ce în ultimul an a fost promovată de președintele Donald Trump și de către republicani.

Reprezentantul democrat Ted Lieu i-a denunțat public pe Trump și Partidul Republican pentru că au permis industriei digitale să dezvolte inteligența artificială în mod accelerat, fără reglementări :

„Administrația Trump și republicanii din Congres au luat o decizie conștientă să lase industria AI să se dezvolte în neștire. Este o decizie politică proastă. La următrul mandat, noi vom ține audieri publice pe AI și vom vota legi cu bariere de protecție rezonabile”.

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Mamdani spune că AI poate provoca un război între SUA și China

Împotriva dezvoltării superinteligenței s-a declarat și Zohran Mamdani. Într-un interviu de miercuri, el a spus că AI ar fi putut băga accidental SUA într-un război cu China.

„S-a dovedit că implementarea AI are consecințe fatale. Când am vorbit despre halucinațiile AI, nu a fost din interes. Este ceva ce ne-a adus în pragul războiului cu China.”

Mamdani reamintește că din cauza AI, SUA au bombardat din greșeală o școală iraniană

Primarul orașului New York a mai spus că guvernul s-a bazat pe informații învechite generate de AI pentru a bombarda o presupusă țintă strategică din Iran, care s-a dovedit a fi o școală de fete.

„Noi discutăm despre folosirea unor informații învechite de către AI, care a dus la bombardarea unei școli iraniene de către guvernul nostru. Asta este realitatea. Nu este un viitor ipotetic.”

În pregătirea și planificarea Operațiunii EpicF Fury, administrația Trump a utilizat Proiectul Maven, un program de AI care a analizat date vaste pentru a desemna țintele strategice din Iran. Sistemele au fost dezvoltate de Palantir Technologies, companie condusă de Peter Thiel, și sistemele Claude de la compania Anthropic condusă de Dario Amodei, potrivit The Guardian.

Din cauza halucinațiilor programului cu AI, SUA au bombardat accidental o școală elementară din Minab cu rachete de croazieră Tomahawk, ucigând 156 de persoane – 120 de elevi, 35 de adulți, inclusiv o mamă însărcinată. Alte 95 de persoane au fost rănite. Mai mulți congresmeni și publicații media internaționale au denunțat folosirea AI în războiul cu Iran.

Mamdani, despre bula AI

Mamdani și-a exprimat îngrijorarea asupra bulei AI și spune că sunt prea multe similarități între bula imobiliară care a dus la declanșarea crizei financiare din 2008. El spune că se teme că bula ar putea exploda și a precizat că n-are încredere în declarațiile lui Sam Altman, directorul companiei OpenAI, care asigură că tehnologia este sigură.

„Impactul AI nu este pur și simplu un impact economic sau un impact ecologic, ci este și un impact emoțional”, a spus Mamdani, făcând referire la cantitățile vaste de energie și apă pentru funcționarea centrelor de date. „Ne concentrăm pe cifre, pe locurile de muncă eliminate și oamenii înlocuiți de AI, dar luăm la socoteală și satisfacția de la locul de muncă. Sunt multe alte locuri de muncă unde fișa postului este să fii înlocuit de inteligența artificială”, a spus Mamdani. „A fost recent un interviu realizat de The Daily cu un profesor de matematică, în lacrimi, care vorbea despre abilitatea inteligenței artificiale de a rezolva probleme”.

Bernie Sanders propune o nouă idee

Senatorul independent Bernie Sanders de extrema stângă a criticat creșterea numărului centrelor de date AI și a argumentat că SUA ar trebui să prioritizeze locuințele accesibile, spitalele, școlile și centrele de îngrijire de copii decât pe dezvoltarea AI.

„În loc să construim mai multe centre de date AI, cărora li se opun 66% dintre americani, am o idee mai bună. Hai să clădim o economie care să funcționeze pentru noi toți, nu doar pentru cei 1%”, a spus el.

Sursa Foto: Hepta/Shutterstock