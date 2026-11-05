Guvernul Niculescu pregătește noi scheme de sprijin pentru populație și companii. Ce măsuri se mențin în această iarnă

Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește un pachet de măsuri pentru perioada de iarnă, prin care intenționează să mențină o parte dintre facilitățile acordate populației și să identifice noi soluții pentru sprijinirea consumatorilor și a companiilor. Printre măsurile anunțate de premier la Antena 3 CNN se numără menținerea facilităților privind acciza la motorină, continuarea acordării voucherelor pentru energia electrică și păstrarea reglementării tarifelor la gaze naturale până la 31 martie.

Premierul a precizat că Executivul analizează și scheme de sprijin care să nu vizeze doar persoanele vulnerabile, ci și mediul privat.

Premierul Niculescu cere soluții pentru companii

Pe lângă măsurile destinate populației, Guvernul vrea să identifice mecanisme prin care firmele să poată beneficia de energie la prețuri mai mici. În acest sens, premierul i-a cerut Ministerului Energiei să colaboreze atât cu celelalte instituții guvernamentale, cât și cu reprezentanții mediului privat.

„Aș vorbi puțin despre măsurile la care ne-am gândit pentru această iarnă. Păstrăm măsurile privind acciza la motorină, păstrăm voucherele pentru energie electrică și menținem reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie.

Ne gândim la scheme care să îi sprijine nu numai pe românii cei mai vulnerabili, ci și companiile. Fără companii competitive, nu ai locuri de muncă.

I-am solicitat Ministerului Energiei să lucreze împreună cu colegii, dar și cu mediul privat, pentru a vedea ce soluții pot găsi, poate pe termen mediu sau lung, astfel încât să încheie contracte care să le asigure energie la un preț cât mai bun”, a declarat Luca Niculescu, la Antena 3 CNN.