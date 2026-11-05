Jaf de proporții la vila din Portugalia a corespondentului Observator, Ana Maria Gheorghe. Un seif de 137 de kilograme, smuls din dormitor, ceasuri Patek Philippe și Rolex, diamante, Van Cleef, Tiffany, Cartier, genți Hermes și Louis Vuitton de colecție, unele care costă cât un apartament în Capitală. Paguba lăsată în urma jafului de la casa jurnalistei trece de un milion de euro, scrie observatornews.ro.

Jaf de un milion de euro în Portugalia

Pista duce în România, pe raftul unui magazin de lux din București, al cărui proprietar este un personaj cunoscut în lumea mondenă de peste două decenii: Claudiu Pătrașcu, aka Băiatul cu Ferrari.

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Reporterii Observator au negociat cu acesta, i-au dat întâlnire și au dus totul la anchetatori.

Polițiștii au descins joi la el acasă și la magazin. Claudiu Pătrașcu și iubita lui sunt suspecți în cazul jafului de la vila din Portugalia a corespondentului Observator, Ana Maria Gheorghe.

7 decembrie 2025, Cascais, la câțiva kilometri de Lisabona. Ana Maria Gheorghe pleacă împreună cu familia la Târgul de Crăciun. Complexul în care locuiesc are pază și camere, așa că alarma rămâne oprită.

La sosire, deschide ușa și găsește pe jos una din genție sale, care în mod normal era așezată în dormitor. Și-a dat seama imediat că cineva intrase în casă, a povestit aceasta.

Seiful dispăruse cu totul: bijuterii, ceasuri, documente, certificate, facturi originale.

„Ușa terasei era deschisă, corpurile de iluminat fuseseră demontate, iar din dormitorul matrimonial dispăruse un seif de 137 de kilograme, în care aveam bijuterii, ceasuri și documente. Fuseseră furate și mai multe genți din colecția mea”, a relatat Ana Maria Gheorghe.

Poliția portugheză demarează o anchetă. Ana Maria nu stă însă să aștepte, pentru că bunurile de acest fel trebuie convertite în bani.

Iar în lumea luxului, banii se fac pe platformele de vânzare, unde o geantă rară e cumpărată de colecționari imediat.

Pe 15 septembrie, la nouă luni de la jaf, Ana Maria primește o notificare: a fost scoasă la vânzare o geantă din piele de crocodil.

A recunoscut-o imediat, fiind vorba de un model extrem de rar, realizat în doar cinci exemplare și avea semne distinctive de uzură.

Geanta din piele de crocodil, de peste 40.000 de euro, era vândută din România.

Obiectele de lux, vândute de „craiul de Dorobanți” Claudiu Pătrașcu

Dar nu de un anonim, ci de un „crai de Dorobanți”, după cum îl alintă presa, nimeni altul decât Claudiu Pătrașcu.

Un reporter îl contactează pe Pătrașcu și se dă drept o tânără interesată să cumpere geanta rară. Bărbatul nu ezită. Are un magazin în Floreasca, în care vinde produse de lux, cele mai multe fiind ceasuri care costă chiar și 100.000 de euro.

Pătrașcu pune pe masă două variante, Louis Vuitton Himalaya, unul dintre cele cinci exemplare din lume, și Hermès Birkin, aceeași pe care proprietara spune că o păstra în seiful din Cascais. Pe Birkin cere 15.000 de euro, pe Louis Vuitton 18.000 de euro. Mult sub valoarea lor de piață!

După ce face dovada că gențile sunt originale, reporterii stabilesc o întâlnire cu Pătrașcu la magazinul lui, dar nu înainte ca pe fir să intre Serviciul Investigații Criminale din Capitală.

Înainte de întâlnire, Pătraşcu trimite o fotografie cu genţile pe raft şi transmite că își aşteaptă clienții. Aceștia ajung la ora programată. Brusc, întâlnirea se opreşte. Explicația oficială este un control de la Poliția Economică. Pentru cei din magazin pare un control de rutină, dar nu era. Suspecții erau urmăriți, iar anchetatorii strângeau probe în tăcere. Genţile sunt ridicate.

Urmează săptămâni întregi de supraveghere. Pe lângă cele două genți, anchetatorii căutau și drumul lor: cine le-a adus din Portugalia, pe ce cale și cui i-au mai trecut prin mâini.

Joi s-a dat semnalul. Oamenii legii au intrat în casa suspecților, Claudiu Pătraşcu şi iubita lui, Teodora, apoi la magazinul lui din Floreasca.

Cine este Claudiu Pătrașcu

La începutul anilor 2000, Claudiu Pătrașcu făcea legea în cluburi. Fiul renumitului avocat Adrian Pătrașcu, el însuși licențiat în Drept, nu a profesat nicio zi.

Avea însă un parc auto de milioane, șampanie la discreție și note de plată exorbitante, în cluburile de fițe.

S-a iubit cu Anda Adam, Sorana (ASIA), Loredana (Trident) și fotomodele cunoscute.

În anul 2010, presa scria că averea tânărului s-ar fi consumat și mașinile de lux au fost vândute una câte una. Pătrașcu ajunge dealer auto, apoi DJ, apoi afacerist cu ceauri și bijuterii de lux.

În prezent, Claudiu Pătrașcu este suspect într-un dosar de furt de peste un milion de euro. Două genți au fost recuperate, iar în casa lui au fost găsite peste 50 de ceasuri și bunuri de peste 500.000 de euro.

Sursa foto: Capturi Observator