Primul discurs al lui Hakeem Jeffries, democratul care ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților: „Vom încheia războiul nesăbuit cu Iranul și vom opri tarifele lui Trump care au dus la creșterea costurilor pentru americani”

Hakeem Jeffries (56 de ani), liderul actual al minorității democrate, este de miercuri liderul majorității democrate din Casa Reprezentanților.Liderul democrat a ținut primul său discurs după ce democrații au redobândit controlul asupra camerei inferioare a Congresului controlată de republicani de patru ani.

Din 3 ianuarie 2027, când noul Congres se va reuni, el ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților.

„Acesta nu este un moment partizan. Este un moment patriotic. Poporul american cere cu insistență o schimbare profundă. Vă auzim. Vom munci din greu pentru a aduce schimbarea radicală pe care o meritați”, le-a spus Jeffries susținătorilor săi, în timpul discursului său.

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„Mike Johnson (președintele republican actual al Camerei) a avut dreptate. Sondajele au fost eronate. Nu a fost un simplu val albastru. A fost un tsunami american. Democrații au recăpătat controlul cu succes asupra Congresului. Vom obține 255 de mandate.”, a spus Hakeem Jeffries.

El a precizat că încă nu s-a luat în discuție punerea sub acuzare a lui Trump.

„Nu am auzit pe niciun membru al Camerei să îmi vorbească mie despre punerea sub acuzare. Noi suntem concentrați pe accesibilitate și pe responsabilitate. Camera este o ramură egală și separată de guvern”, a spus acesta.

„Nu vom lucra pentru Donald Trump, JD Vance sau pentru Curtea Supremă. Zilele în care Camera Reprezentanților a funcționat de parcă era o filială deținută de administrația Trump s-au încheiat.”, a spus democratul.

Liderul democrat a promis că va lucra pentru încetarea imediată a războiului cu Iran și abolirea tarifelor lui Trump.

„Vom încheia acest război nesăbuit și costisitor care a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor la carburanți în țară. Trebuie să oprim tarifele lui Trump care au dus la creșterea costurilor cu sute de mii de dolari pentru americani de la o zi la alta”, a promis Hakeem Jeffries.

Hakeem Jeffries, candidat la funcția de președinte al Casei Reprezentanților

Hakeem Jeffries, născut în 1970, în New York City, este absolvent în drept al Universității New York și membru al Casei Reprezentanților din al 8-lea district al New York din 2013. Din 3 ianuarie 2023, după ce democrații au pierdut controlul asupra Casei Reprezentanților, el a devenit lider al minorității democrate (sau lider al opoziției din camera inferioară).

Este primul afro-american din istorie care conduce un partid într-o cameră a Congrsului SUA. Este căsătorit cu Kenisandra Arcinegas și are doi copii. Dacă democrații vor redobândi majoritatea în Casa Reprezentanților, Hakeem Jeffries are șanse să devină primul președinte afro-american al camerei.

El l-ar putea succeda pe republicanul Mike Johnson, care la rândul său a succedat-o pe democrata Nancy Pelosi, realeasă în funcție între 2019 și 2023.Din 2007 până în 2011, ea a fost prima femeie aleasă în funcția de purtător de cuvânt al Casei din istoria SUA.

În vârstă de 86 de ani, Nancy Pelosi a anunțat că se retrage din politică.

Chuck Schumer ar putea fi liderul majorității în Senat

Chuck Schumer, senator democrat, este în prezent liderul minorității democrate din Senat (sau lider al opoziției din Senat). Dacă democrații vor obține majoritatea, este cel mai probabil ca Chuck Schumer să fie desemnat ca lider al majorității.

Dar nu poate să-i ia locul republicanului Chuck Grassley în funcția de președintele temporar al Senatului câtă vreme tot republicanul JD Vance rămâne vicepreședintele SUA și președintele Senatului, deci tot un republican va fi președintele temporar al Senatului.

În timpul președinției lui Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris a fost președinta Senatului, iar democratul Patrick Leahy a fost în funcția de președinte temporar din ianuarie 2021 până în 2023, urmat de democrata Patty Murray până în 2025.

Chuck Schumer, născut pe 23 noiembrie 1950, în New York, provenit dintr-o familie de evrei, este absolvent în drept al Universității Harvard. Din 1981 până în 1999 a fost membru al Casei Reprezentanților din New York. Din 1999, este senator din New York. Este căsătorit cu Iris Weinshall și are doi copii.

Sursa Foto: Hepta