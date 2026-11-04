Schimb de replici dintre Donald Trump și Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA: „Va trebui să treacă printr-un detector de metale pentru a i se permite accesul în Senat” / „Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”

Abdul Mohamed El-Sayed, câștigător al alegerilor din Michigan și medic de profesie, a scris istorie în SUA. Din ianuarie 2027, el va deveni primul senator musulman din istoria Senatului SUA.

El l-a învins la alegerile din 3 noiembrie pe Mike Rogers, candidatul republican susținut de Donald Trump.



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Președintele l-a criticat pe El-Sayed și l-a etichetat „jihadist”, „medic fals” și „membru al Frăției Musulmane”.

Trump a mai sugerat că El-Sayed „va trebui să treacă printr-un detector de metale înainte de a i se permite accesul în Senat”.

Criticii au denunțat atacurile lui Trump, calificându-l drept islamofob.

El-Sayed a reacționat și el la faptul că Trump i-a batjocorit numele Mohamed.În cadrul unui miting, el i-a transmis președintelui american:

„Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”.

Sursa Foto: Hepta