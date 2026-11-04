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Guvernatorul Floridei își exprimă îngrijorarea: „Republicanii n-au șanse să câștige nici alegerile din 2028. S-ar putea să nu mai recupereze Senatul până în 2032” / Scorul rezultatelor alegerilor din Alaska și Mississippi pentru Senatul SUA este încă strâns până la numărarea completă a voturilor

Guvernatorul Floridei își exprimă îngrijorarea: „Republicanii n-au șanse să câștige nici alegerile din 2028. S-ar putea să nu mai recupereze Senatul până în 2032” / Scorul rezultatelor alegerilor din Alaska și Mississippi pentru Senatul SUA este încă strâns până la numărarea completă a voturilor
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Ron DeSantis, guvernatorul republican al Flroidei al cărui mandat expiră în ianuarie 2027, a precizat într-o postare de pe platforma X că democrații vor obține 55 mandate la Senat și peste 250 de mandate în Camera Reprezentanților după numărarea completă a voturilor.

Republicanul se teme că partidul său nu va putea să recupereze Congresul nici la alegerile din 2028, când se vor desfășura simultan cu alegerile pentru președinția SUA.

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După calculele sale matematice, guvernatorul este de părere că sunt șanse scăzute ca republicanii să mai dețină control asupra Senatului până la alegerile din anul 2032.

„Democrații vor obține 55 de locuri în Senat și peste 250 de locuri în Camera Reprezentanților. Analizând harta Senatului și luând în considerare o diferență atât de mare în Camera Reprezentanților, este foarte puțin probabil ca republicanii să recupereze controlul asupra Congresului în 2028. S-ar putea să nu aibă nicio șansă să preia controlul Senatului înainte de 2032.”

În Alaska, încă se numără voturile la controversatele alegeri, unde doi candidați au același nume. În ciuda avertismentelor lui Donald Trump, candidatul pe care îl susține, senatorul republican Dan S. Sullivan,  ar putea să piardă alegerile.

Scorul este foarte strâns. Republicanul are 47,9%, în timp ce Mary Peltola, o candidată democrată de origine indigenă, are 48,2%.

Candidatul independent Daniel J. Sullivan Jr. are numai 1,68%.  Trump l-a acuzat că a fost propulsat de democrați pentru a provoca confuzie în rândul alegătorilor republicani.

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Între timp, la alegerile pentru Senat din Mississippi, cei doi candidați sunt la egalitate în urma numărării a 95,6% din voturi.

Democratul Scott Colom are 48,9%, iar republicana Cindy Hyde-Smith, actualul senator de Mississippi, are tot 48,9%. Al treilea candidat, Ty Pinkins, are 2,1%.

Sursa Foto: Hepta

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