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Masacru în Turcia: Un atacator a ucis opt oameni. Suspectul a fost prins în urma unei operațiuni comune

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Prefectura din Eskişehir a anunțat oficial joi seară că autorul atacurilor armate sângeroase din provincia vecină Afyonkarahisar, soldate cu 8 morți și un rănit grav, a fost capturat.

Masacrul a fost raportat după ce la Centrul de Apeluri de Urgență 112 s-au primit sesizări privind mai multe persoane împușcate.

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Echipele de jandarmerie trimise de urgență pe teren au descoperit o scenă de o violență extremă, întinsă pe mai multe zone.

Au fost găsiți trei bărbați decedați, uciși prin împușcare, precum și alte trei persoane găsite decedate pe câmp.

Două femei au fot găsite în stare critică; au decedat ulterior la spital în ciuda eforturilor de salvare ale medicilor.

După comiterea crimelor, atacatorul a fugit spre provincia vecină. Prefectura din Eskişehir a emis o declarație de presă în care confirmă arestarea acestuia:

„Autorul atacurilor armate comise astăzi în Afyonkarahisar a fost prins viu pe teritoriul provinciei noastre, în urma unei operațiuni comune și coordonate de către echipele Comandamentului de Jandarmerie Județean și ale Direcției Județene de Poliție.”

Prefectura și Parchetul General din Afyonkarahisar au transmis că statul a mobilizat toate resursele încă din primele clipe pentru elucidarea cazului.

Sub coordonarea Procurorului General, au fost delegați special un procuror-șef adjunct și trei procurori de caz pentru a gestiona ancheta penală extrem de riguros, potrivit Andalolu Agency.

Sursa Video: X

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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