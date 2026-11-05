În centrul Brașovului a ajuns bradul care va fi împodobit de Crăciun. Ce dimensiuni are

Magia sărbătorilor de iarnă a început oficial la Brașov. După un drum lung, care a impus restricții de circulație, bradul de Crăciun a ajuns în această seară în Piața Sfatului. Copacul are o înălțime de 26 de metri și o greutate de 9,8 tone, potrivit informațiilor furnizate de BizBrașov.

Bradul a fost tăiat din fondul forestier proprietate publică a municipiului Brașov, dintr-o zonă aflată în apropierea Poienii Aviatorilor, pe traseul dintre Poiana Brașov și orașul Râșnov. Operațiunea de tăiere a durat mai bine de două ore, iar pădurarii au tăiat și o rondea din trunchiul copacului, care a fost trimisă spre expertizare la laboratorul Facultății de Silvicultură, în vederea determinării vârstei.

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Transportul bradului a impus restricții de circulație în Brașov

Pentru transportarea pomului de Crăciun în centrul orașului au fost instituite restricții de circulație, în mod secvențial, pe traseul Poiana Brașov – Calea Poienii – Șirul Livezii – strada Mureșenilor – Piața Sfatului.

De asemenea, pentru operațiunea de montare a bradului, echipele implicate au lucrat pentru a ridica și fixa pomul în poziție verticală, în centrul istoric al Brașovului. Pe durata intervenției, zona a fost îngrădită temporar, pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții de siguranță.

Peste 1,3 milioane de luminițe vor împodobi Brașovul anul acesta

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt deja în desfășurare în oraș. Peste 1,3 milioane de luminițe vor aduce atmosfera Crăciunului pe străzile, în piațetele și în parcurile Brașovului. De miercuri, au început și lucrările pentru instalarea iluminatului festiv în Centrul Istoric. Târgul de Crăciun din Brașov va fi deschis oficial pe 30 noiembrie.