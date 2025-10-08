Dacia a surprins din nou lumea auto cu Hipster Concept, un prototip care sfidează toate tendințele actuale. Într-o eră dominată de mașini cu ecrane uriașe, sute de cai putere și prețuri exorbitante, marca românească propune o reîntoarcere la esență: un automobil electric mic, accesibil și extrem de simplu, dar ingenios. Cu o lungime de doar trei metri, caroserie din plastic reciclabil și un interior fără sistem multimedia, Dacia Hipster Concept demonstrează că „mai puțin” poate însemna, de fapt, exact cât trebuie.

Dacia a lansat în 2025 Hipster Concept, un model care pare să sfideze întreaga filozofie a industriei auto moderne. În loc să impresioneze prin putere, lux sau tehnologii inutile, constructorul românesc a ales să reinventeze mașina populară, oferind un concept minimalist, pragmatic și prietenos cu mediul.

Prototipul are doar 3 metri lungime și oferă patru locuri reale, fiind construit dintr-un plastic reciclabil numit Starkle. Designul său, descris de Dacia drept „esențialist”, renunță complet la ornamente, ecrane, butoane inutile și materiale scumpe. Totul este simplu, funcțional și ușor, scrie Promotor.ro.

De fapt, Hipster Concept este cu 20% mai ușoară decât Dacia Spring, ceea ce înseamnă un consum redus de energie și un impact ecologic mult mai mic. Dacia susține că acest concept este „de două ori mai ecologic decât orice electrică actuală”, datorită utilizării reduse de materiale și a procesului de fabricație eficient.

Filosofia „Bring Your Own Device”

Cea mai curajoasă idee implementată de Dacia este renunțarea completă la sistemul multimedia. În locul unui touchscreen uriaș, Hipster Concept mizează pe principiul „Bring Your Own Device”. Practic, șoferul își montează propriul telefon pe un suport dedicat, folosind aplicațiile preferate pentru navigație, muzică și conectivitate.

Nu există ecran central, asistent vocal sau meniu complicat — doar un suport pentru telefon și un interior curat, gândit pentru funcționalitate.

„Muzica vine din boxa ta portabilă, navigația din Waze, cheia din aplicație”, spun reprezentanții mărcii.

Într-o lume în care mașinile moderne au devenit „smartphone-uri pe roți” cu actualizări zilnice și erori de conectivitate, Dacia Hipster Concept oferă o lecție de normalitate: o mașină care își face treaba fără să-ți consume timpul, banii sau nervii.

Design simplu, eficiență maximă

Interiorul este minimalist, dar funcțional. Scaunele, deși simple, sunt confortabile, iar tetierele perforate contribuie la reducerea greutății totale. Nu există tapițerii luxoase sau iluminare ambientală — doar utilitate pură, în stilul autentic Dacia.

Autonomia oficială nu a fost dezvăluită, dar compania afirmă că mașina necesită doar două încărcări pe săptămână pentru naveta zilnică, ceea ce sugerează un consum foarte redus. Prețul nu a fost încă anunțat, însă, având în vedere că Dacia Spring pornește de la sub 17.000 de euro, Hipster Concept ar putea fi și mai accesibil.

Prin acest model, Dacia transmite un mesaj puternic industriei auto: viitorul nu înseamnă mai mult, ci mai bine. Într-o piață obsedată de performanțe inutile și lux artificial, Hipster Concept readuce în prim-plan esența mobilității: libertatea, accesibilitatea și logica simplă.