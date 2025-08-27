Prima pagină » Auto » Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale

27 aug. 2025, 16:47, Auto
Nu văd pericolul din cauza ecranelor, însă câteva clipe de neatenție pot fi fatale! În România, tot mai mulți pietoni nu sunt atenți la mașini când traversează o șosea circulată, ci stau cu ochii în telefoane sau cu căștile în urechi. În alte țări, oamenii sunt sancționați drastic în astfel de cazuri.

Situația e și mai gravă în cazul tinerilor care poartă căști antifonice, cu volumul muzicii dat la maxim, în timp ce traversează șoseaua, fără să se uite în stânga sau în dreapta. Din cauza căștilor, nu pot auzi nici măcar claxonul.

Pietonii nu pot fi amendați pentru imprudență

Cei care sunt atenți când traversează tresar imediat sau ridică privirea când văd un autoturism care vine înspre ei. Pietonii care sunt cu ochii pe telefon când traversează o șosea circulată reacționează chiar când este prea târziu sau chiar deloc. Într-o intersecție, numai anul trecut, au fost rănite grav 17 persoane. Și unii șoferi sunt distrași de ecrane și produc numeroase accidente. 6 din 10 șoferi stau cu telefonul în mână chiar și când conduc.

Un cameraman de la Observator (Antena 1) a filmat chiar un tânăr care lucra la laptop pe trecerea de pietoni. Polițiștii nu pot decât să numere victimele. Legea care îi amendează pe pietoni pentru neatenție încă este blocată în Parlament. În schimb, șoferii pot fi amendați dacă se uită pe telefon. La Suceava, un șofer de 19 ani a dat peste o fetiță. Anchetatorii cred că acesta se uita pe telefon când conducea și n-a observat-o.

Șoferii pot fi sancționați

Mii de șoferi rămân anual fără permise din cauza acestui obicei. Andra Arsintescu, purtător de cuvânt de la Brigada Rutieră, a declarat pentru Observator:

„În prezent, nu există nicio sancțiune pentru pietonii care traversează partea carosabilă, utilizând telefonul sau cu căștile în urechi. Cei care utilizează telefonul mobil în momentul deplasării, fără dispozitive de tip mâini libere, sancțiunile sunt cuprinse între 6 și 8 puncte amendă și 4 puncte de penalizare”.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 1

