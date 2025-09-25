„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

ProMotor anunță lansarea episodului #82 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 29 septembrie, pe canalul YouTube ProMotor România , începând cu ora 12:00.

Realizat cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor, podcastul continuă să ofere conținut relevant pentru comunitatea auto și moto din România, aducând invitați de prestigiu și subiecte de actualitate.

Invitat în studio va fi Tiberiu Troia, jurnalist moto, pasionat de motociclete și voce activă în comunitatea moto din România. Cu un parcurs de peste 50 de ani dedicat lumii pe două roți, Troia este cunoscut pentru proiectul său „Povești cu Motoare” și pentru implicarea continuă în promovarea culturii moto în țară.

În acest episod, Tiberiu Troia vorbește despre motocicletele care l-au marcat de-a lungul timpului, provocările traficului din București văzut din șaua unui motor/scuter, lucrurile care îl scot din sărite în trafic, dar și despre istoria și evoluția culturii moto în România, cu repere și povești adunate din peste cinci decenii de experiență.

Episodul #82 promite o discuție autentică și relaxată, cu pasaje memorabile și opinii sincere. Fie că ești motociclist de oraș, turist pe două roți sau pasionat de istoria moto, vei regăsi în acest dialog elemente utile și inspirație.

Lansarea este parte din misiunea ProMotor: să creeze un spațiu pentru vocile autentice din lumea auto și moto, să deschidă conversații care aduc valoare și perspectivă reală.

De-a lungul timpului, la microfonul Podcast cu Prioritate au mai fost prezenți invitați precum Ștefan Leonte, George Grigorescu sau Dani Oțil, fiecare aducând perspective diferite din lumea auto și moto.

Pentru informații suplimentare și acces la materiale vizuale, vă rugăm să urmăriți canalul de YouTube ProMotor România și conturile oficiale de social media.