Prima pagină » Auto » „Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

25 sept. 2025, 10:58, Auto
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

ProMotor anunță lansarea episodului #82 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 29 septembrie, pe canalul YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00.

Realizat cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor, podcastul continuă să ofere conținut relevant pentru comunitatea auto și moto din România, aducând invitați de prestigiu și subiecte de actualitate.

Invitat în studio va fi Tiberiu Troia, jurnalist moto, pasionat de motociclete și voce activă în comunitatea moto din România. Cu un parcurs de peste 50 de ani dedicat lumii pe două roți, Troia este cunoscut pentru proiectul său „Povești cu Motoare” și pentru implicarea continuă în promovarea culturii moto în țară.

În acest episod, Tiberiu Troia vorbește despre motocicletele care l-au marcat de-a lungul timpului, provocările traficului din București văzut din șaua unui motor/scuter, lucrurile care îl scot din sărite în trafic, dar și despre istoria și evoluția culturii moto în România, cu repere și povești adunate din peste cinci decenii de experiență.

Episodul #82 promite o discuție autentică și relaxată, cu pasaje memorabile și opinii sincere. Fie că ești motociclist de oraș, turist pe două roți sau pasionat de istoria moto, vei regăsi în acest dialog elemente utile și inspirație.

Lansarea este parte din misiunea ProMotor: să creeze un spațiu pentru vocile autentice din lumea auto și moto, să deschidă conversații care aduc valoare și perspectivă reală.

De-a lungul timpului, la microfonul Podcast cu Prioritate au mai fost prezenți invitați precum Ștefan Leonte, George Grigorescu sau Dani Oțil, fiecare aducând perspective diferite din lumea auto și moto.

Pentru informații suplimentare și acces la materiale vizuale, vă rugăm să urmăriți canalul de YouTube ProMotor România și conturile oficiale de social media.

Citește și

EMISIUNI „Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România
17:05
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România
AUTO Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR
10:14, 21 Sep 2025
Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR
AUTO Se lansează noua DACIA Duster Pick-Up. Prețuri, dotări și versiuni disponibile
14:37, 17 Sep 2025
Se lansează noua DACIA Duster Pick-Up. Prețuri, dotări și versiuni disponibile
VIDEO Mii de șoferi se luptă anual cu firmele de asigurări ca să obțină despăgubiri în urma unor accidente rutiere. Soluția pentru daune RCA plătite parțial
22:34, 14 Sep 2025
Mii de șoferi se luptă anual cu firmele de asigurări ca să obțină despăgubiri în urma unor accidente rutiere. Soluția pentru daune RCA plătite parțial
ACTUALITATE Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto
11:52, 13 Sep 2025
Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto
AUTO Schimbare în trafic. CNAIR montează 400 de camere video care vor calcula și viteza medie de deplasare a mașinilor
12:56, 11 Sep 2025
Schimbare în trafic. CNAIR montează 400 de camere video care vor calcula și viteza medie de deplasare a mașinilor
Mediafax
Republica Moldova între Vest și Est. Alegerile care pot face ireversibil viitorul democratic al țării
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Sentință istorică: Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării libiene
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Evz.ro
Anca Dumitra și soțul, poveste ca-n filme. Soțul a văzut-o în serial și i-a picat cu tronc
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
AU DAT-O ÎN VILEAG PE LIVE! Când credeai că nimic nu te mai poate surprinde, au spus totul. Ce au dezvăluit Virginia și Criss despre trecutul Alexandrinei a SCANDALIZAT toți internauții. Cei care au ascultat au fost pur și simplu șocați
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ce a adus înapoi pe Pământ o navă spațială rusească, supranumită „Arca lui Noe”?