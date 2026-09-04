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Șeful Dacia se revoltă: „Nimic bun nu se întâmplă în țară / Nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro”

Șeful Dacia se revoltă: „Nimic bun nu se întâmplă în țară / Nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro”
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Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, transmite unul din cele mai tranșante mesaje de până acum către autoritățile de la București.

Șeful Dacia avertizează că uzina de la Mioveni își pierde competitivitatea în raport cu celelalte fabrici ale Renault, producția va scădea cu două cifre în 2026, aproximativ 1.700 de angajați au plecat din companie începând cu anul trecut, iar decizia privind producția următoarelor generații Duster și Bigster la Mioveni nu a fost încă luată.

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„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent și nu avem nicio viziune”, a declarat șeful Automobile Dacia într-o masă rotundă cu presa de business, potrivit Profit.ro.

Șeful Dacia atrage atenția asupra marilor dezechilibre economice care au făcut din fabrica Dacia din Mioveni una lipsită de competitivitate în fața altor facilități de producție ale Renault Group.

El trage un semnal de alarmă privind situația Dacia, dar mai ales la situația fabricii din România, care începe să fie evitată de Renault Group în alocarea de noi produse.

După mutarea Sandero și Jogger în Maroc, alocarea lui Striker în Bursa, Turcia, și a noului Spring în Slovenia, nicio veste optimistă nu este la orizont.

CEO-ul Renault a fost în România la începutul verii și a anunțat că este necesară o serie de măsuri pentru ca uzina să redevină competitivă.

„Mingea e în terenul Guvernului român”

Șeful Dacia România vine acum și detaliază, într-o discuție cu presa, despre situația de la Mioveni.

„Până nu ne clarificăm pe axa asta de competitivitate, o curbă de competitivitate până la final de 2030, cu niște puncte de ameliorat, jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis ca producție acolo. Sigur că continuăm să producem Bigster și Duster însă deciziile referitoare la următoarele generații nu s-au luat. Cumva mingea e în terenul Guvernului român să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate, da, ca să știți că mie îmi place fotbalul. Ei au degajat în aut, da, deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil. Asta aștept”, a spus Bordeanu.

Acesta a atenționat că în prezent nu un nou model este preocuparea, ci menținerea celor două modele odată cu schimbarea de generație care va veni la sfârșitul deceniului.

„Problema e să le menținem pe cele două. Prioritatea viitorului nu ține de numărul cardinal, de câte modele o să producem. Ține de competitivitate la limită, noi putem să producem și numai Bigster – exagerez aici, dar imaginați-vă o marcă Dacia la nivel mondial de un milion jumate de mașini, în care uzina de la Pitești produce 350.000 de Bigster. E asta ar fi bine raportat la ziua de azi, dar nu e bine, deci nu e pentru mine neapărat o poveste legată de modele noi. Eo poveste legată de proiecte și de angajament. Și că acolo lucrurile vor continua, mă refer la noi generații”.

„Nu este în momentul de față un al 3-lea model și, repet, nu numai că nu al 3-lea model, dar nu avem confirmarea faptului că va fi o nouă generație de Duster sau de Bigster”, a mai spus Bordeanu.

Ce așteaptă șefii de la Renault: „Lucruri simple de zis, dar complicat de făcut în contextul actual”

Așteptările Dacia de la autorități, de la guvern, țin de politicile publice, de taxe și de prețul la energie.

„Cred că ați văzut declarațiile CEO-ului după vizita din România. El așteaptă niște lucruri relativ simple de zis, dar complicat de făcut în contextul actual și anume o competitivitate în România care să semene mai mult cu cea antipandemică. Treburile astea în continuare sunt relativizate, adică noi ne-am deteriorat și alții s-au ameliorat aici e de fapt problema mea că grupul nu are mai multe variante, să producă ceva în Spania, în Maroc, în Turcia și mai departe. Dacă unul din siturile astea se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu-i bună. Și atunci, încă o dată. Concret, ce așteptăm? Așteptăm un semnal clar de competitivitate, vorbim de energie, subiect vast, așteptăm niște zone de jalon clare”.

„Nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro”

Bordeanu a vorbit deschis despre ce trebuie să facă uzina de la Mioveni pentru a redeveni competitivă și cum vede situația Renault Group.

„Sigur că avem și noi mult de lucru aici e clar, adică sunt logistice, sunt niște costuri pe care le-am tot crescut în ultima vreme. CEO-ul nostru este de formație buyer, super specializat în negocieri. În special în zona asta de buying, vor trebui ameliorate la noi vor trebui ameliorate în strategia din următorii ani, pentru că salariile nu pot exploda permanent și depăși curba de inflație la Mioveni tot timpul, pentru că se pare că alți oameni, alți angajați din alte țări au înțeles lucrul ăsta. Ar trebui să ajute producția europeană și aici e o dezbatere. Practic la fiecare departament sunt câteva lucruri clare de făcut, care țin de eficiență și de comparația asta, practic, cu perioada 2009, deci cum facem, dacă putem să avem o serie de parametri la nivelul anului 2025 s-au deteriorat. Cum facem să ne întoarcem acolo asta e întrebarea că fiecare dintre noi are încă o temă de casă, iar pe relațiile cu legiuitorul avem și acolo o temă și anume să ducem curba asta cât mai aproape, cum am zis, de punctul respectiv.

Cum vede situația Renault Group? „Noi nu plecăm de la zero, noi plecăm de la 4 miliarde de euro care au fost investiți de Renault Grup în România și opinia generală e foarte simplă: nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Deci tratează-mă întâi ca un om care a pus pe masă 4 miliarde și ne auzim după aia”.

Sursa foto: PROFIT.RO

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