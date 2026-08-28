Este preconizată o nouă intrare pe piața auto din Europa. Potrivit datelor, o altă mașină electrică ar urma să apară pe piața europeană și ar putea, ulterior, să rivalizeze cu Dacia Spring. Este vorba despre un nou model de autoturism „verde” care va fi construit de compania BYD.

BYD pregătește o mașină electrică de oraș pentru Europa, pornind de la modelul Racco, dezvoltat pentru Japonia. Constructorul chinez vizează segmentul electricelor accesibile, unde producătorii europeni pregătesc la rândul lor modele noi, arată ProMotor.

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O nouă mașină electrică pentru Europa

Potrivit informațiilor disponibile la Automotive News Europe, BYD pregătește o nouă mașină electrică de mici dimensiuni pentru Europa, inspirată de tehnologia modelului Racco. Modelul ar putea concura cu viitoarea Dacia Spring, Renault Twingo E-Tech și Leapmotor T03. Apariția pe piață este așteptată peste câțiva ani.

BYD a prezentat în iulie Racco, autoturismul electric pentru Japonia. Modelul are o autonomie de până la 320 de kilometri și este destinat în special traficului urban. În acest demers, compania intră pe o piață dominată de producători japonezi precum Mitsubishi și Nissan, care beneficiază și de subvenții locale.

Autoturism adaptat normelor europene

De asemenea, compania ar putea folosi pentru viitoarea mașină electrică europeană tehnologia X-Pack, dezvoltată pentru modelul Racco. Sistemul permite integrarea mai eficientă a bateriei și economisește spațiu. Noua mașină nu va fi o simplă versiune europeană a lui Racco, pentru că reprezentanții companiei intenționează să o adapteze cerințelor și normelor europene.

Piața mașinilor de oraș din Europa a crescut cu 12% în primele șapte luni din 2026. Au fost vândute peste 318.000 de unități, dintre care peste 102.000 electrice. BYD vizează un segment tot mai disputat, mai ales că Dacia și Renault pregătesc, la rândul lor, modele electrice accesibile. Noua BYD ar putea fi poziționată sub Dolphin Surf. Producătorul nu a anunțat încă numele, specificațiile sau data lansării.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ