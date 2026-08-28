Prima pagină » Actualitate » O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring

O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring

O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este preconizată o nouă intrare pe piața auto din Europa. Potrivit datelor, o altă mașină electrică ar urma să apară pe piața europeană și ar putea, ulterior, să rivalizeze cu Dacia Spring. Este vorba despre un nou model de autoturism „verde” care va fi construit de compania BYD.

BYD pregătește o mașină electrică de oraș pentru Europa, pornind de la modelul Racco, dezvoltat pentru Japonia. Constructorul chinez vizează segmentul electricelor accesibile, unde producătorii europeni pregătesc la rândul lor modele noi, arată ProMotor.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring

O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Sursă foto: Shutterstock

O nouă mașină electrică pentru Europa

Potrivit informațiilor disponibile la Automotive News Europe, BYD pregătește o nouă mașină electrică de mici dimensiuni pentru Europa, inspirată de tehnologia modelului Racco. Modelul ar putea concura cu viitoarea Dacia Spring, Renault Twingo E-Tech și Leapmotor T03. Apariția pe piață este așteptată peste câțiva ani.

BYD a prezentat în iulie Racco, autoturismul electric pentru Japonia. Modelul are o autonomie de până la 320 de kilometri și este destinat în special traficului urban. În acest demers, compania intră pe o piață dominată de producători japonezi precum Mitsubishi și Nissan, care beneficiază și de subvenții locale.

Autoturism adaptat normelor europene

De asemenea, compania ar putea folosi pentru viitoarea mașină electrică europeană tehnologia X-Pack, dezvoltată pentru modelul Racco. Sistemul permite integrarea mai eficientă a bateriei și economisește spațiu. Noua mașină nu va fi o simplă versiune europeană a lui Racco, pentru că reprezentanții companiei intenționează să o adapteze cerințelor și normelor europene.

Piața mașinilor de oraș din Europa a crescut cu 12% în primele șapte luni din 2026. Au fost vândute peste 318.000 de unități, dintre care peste 102.000 electrice. BYD vizează un segment tot mai disputat, mai ales că Dacia și Renault pregătesc, la rândul lor, modele electrice accesibile. Noua BYD ar putea fi poziționată sub Dolphin Surf. Producătorul nu a anunțat încă numele, specificațiile sau data lansării.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
19:37
Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
FLASH NEWS ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
19:27
ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
LIVE Protest firav la poarta lui Nicușor Dan pentru demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu. Printre cele câteva zeci de persoane, prezente la Cotroceni, se află și protestatari de serviciu, apropiați de USR
19:25
Protest firav la poarta lui Nicușor Dan pentru demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu. Printre cele câteva zeci de persoane, prezente la Cotroceni, se află și protestatari de serviciu, apropiați de USR
DECES Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu
18:57
Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu
INCIDENT Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit
18:42
Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit
INCIDENT Un român, victima unei răzbunări mafiote în Spania. A fost ținut captiv și torturat 10 zile după dispariția unei încărcături de droguri
18:40
Un român, victima unei răzbunări mafiote în Spania. A fost ținut captiv și torturat 10 zile după dispariția unei încărcături de droguri
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Adevarul
Cum sunt umflate prețurile la benzinării. O anomalie greu de justificat: Avem petrol, dar carburanți scumpi
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine i-a creat pe zei? Cum a apărut ideea de ființe supranaturale
CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
19:17
Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
CONTROVERSĂ „Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
19:11
„Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”
19:08
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”
ALERTĂ Peste 100 de medici veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină
18:37
Peste 100 de medici veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină
LEGE PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
18:31
PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
TENSIUNI Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
18:13
Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe