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Purtătorul de cuvânt al MApN explică pentru Gândul de ce nu a fost chemată Armata în cazul dronei de pe plaja Neversea

Purtătorul de cuvânt al MApN explică pentru Gândul de ce nu a fost chemată Armata în cazul dronei de pe plaja Neversea
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Resturile unei drone au fost ridicate, astăzi, de polițiști de pe plaja Neversea, după ce martorii prezenți la fața locului au sunat la 112. Sprijinul MApN nu a fost solicitat, deoarece s-a constatat că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, a explicat pentru Gândul când anume este solicitată intervenția MApN și în ce condiții.

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Colonelul Daniel Nistor afirmă că, atunci când nu este constatată prezența explozibililor, nu este necesară intervenția MApN.

Cazul dronelor găsite pe plajă

Atunci când o dronă este descoperită pe plajă, martorii sună la 112. La fața locului se prezintă Poliția, împreună cu specialiștii de la Protecție Civilă, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Aceștia stabilesc dacă drona reprezintă un pericol sau nu. Dacă se constată potențiale riscuri sau prezența explozibililor, se marchează zona și se decide solicitarea intervenției MApN sau SRI.

„Cetățeanul vede pe plajă că iese la mal un rest de dronă. Fie că e o dronă întreagă, că e o aripă, că e o bucată, e un rest de dronă. Și el ce face? Sună la 112. Vin polițiștii și constată: da, este un rest de dronă. Apoi, polițiștii și cei de la Protecția Civilă, de la ISU, marchează zona. Cei de la Protecția Civilă vin și constată și spun: da, îi chemăm pe cei de la SRI sau de la Armată”, a explicat purtătorul de cuvânt al MApN.

Cine identifică dronele descoperite în mare

În cazul dronelor găsite în mare, competența de intervenție revine Gărzii de Coastă, care, asemenea celor de la ISU, constată dacă drona are explozibil și decide solicitarea sprijinului MApN.

„Dacă drona este în apă, deci nu chiar pe plajă, Garda de Coastă intervine cu una dintre navele pe care le are, că partea aceea de patrulare și de asigurare a protecției în zona de apă este a Gărzii de Coastă. Și Garda de Coastă, spre exemplu, constată dacă este o dronă sau un rest și dacă prezintă sau nu pericol la prima vedere.

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