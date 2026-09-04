A murit regizorul Tony Gatlif, realizatorul filmului „Gadjo Dilo”, care i-a lansat cariera regretatei actrițe Rona Hartner

Regizorul Tony Gatlif, regizorul filmului „Gadjo Dilo”, a decedat la vârsta de 77 de ani, a anunţat familia sa agenţiei AFP vineri dimineaţă. Filmul „Gadjo Dilo” este cunoscut publicului român, ca producția care i-a lansat cariera regretatei actrițe Rona Hartner. Producția a fost, de asemenea, filmată în România.

Gatlif a câştigat, printre altele, premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes, în 2004, pentru filmul său „Exils”.

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Cineastul a murit la Arles (Bouches-du-Rhône) din cauza unor probleme de sănătate, în timp ce lucra la un proiect de film istoric.

Născut în 1948 la Alger, dintr-un tată kabyl şi o mamă de etnie rromă, Tony Gatlif a fost nevoit să-și părăsească țara natală la vârsta de 12 ani. Acel moment i-a impregnat în minte realitatea cutremurătoare a migrantului, care se va manifesta în opera cinematografică.

Îşi amintea de „haosul din port pe care îl vedeam fără să-l înţeleg: tot poporul desculţ părăsind Algeria”. Tony Gatlif a cunoscut violenţa şi rătăcirea după plecarea sa în Franţa.

Tony Gatlif (regizorul al producțiilor „Latcho Drom”, „Gadjo Dilo”, „Geronimo”, „Tom Medina”) şi-a dedicat viaţa celebrării muzicii şi libertăţii specifice culturii rrome, prin filme care iau forma unor căutări sau rătăciri, vesele şi dezlănţuite, cu un subtext social. Într-o notă mai sumbră, el a abordat tema genocidului populației rrome în filmul „Liberté” din 2009.

În 2025 a fost lansat „Ange”, ultimul lungmetraj al unui regizor remarcat încă de la început la Festivalul de la Cannes. Filmul său era plin de momente intense, scria Le Figaro, în care se regăsea acel sentiment de libertate, brut şi puternic, specific operei lui Gatlif.