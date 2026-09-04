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Volkswagen închide producția la patru uzine din Germania. 50.000 de oameni vor fi trimiși în șomaj

Volkswagen închide producția la patru uzine din Germania. 50.000 de oameni vor fi trimiși în șomaj
Volkswagen închide producția la patru uzine din Germania
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Volkswagen pregătește una dintre cele mai ample restructurări din istoria grupului. Conducerea constructorului german de automobile a aprobat un plan prin care compania va reduce semnificativ forța de muncă și gama de modele.

În același timp, producția auto va fi oprită la patru uzine din Germania.

Volkswagen, sub presiunea concurenței din China

Decizia Volkswagen vine într-un moment dificil pentru gigantul auto. Germanii sunt puternic loviți de concurența producătorilor chinezi și de presiunea tarifelor americane, scrie AP.

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Consiliul de administrație al Volkswagen a aprobat, joi, 3 septembrie, planul propus de CEO-ul Oliver Blume, care prevede reducerea efectivelor cu aproximativ 50.000 de posturi. În prezent, Volkswagen are aproximativ 650.000 de angajați, ceea ce înseamnă că restructurarea anunțată reprezintă o schimbare majoră pentru grup.

Planul include și reducerea cu aproximativ 50% a numărului de modele produse de companie. Ideea conducerii este ca fiecare model rămas în gamă să fie produs în volume mai mari, ceea ce ar permite companiei să reducă o parte dintre costurile fixe.

De asemenea, Volkswagen intenționează să simplifice structurile de conducere și să scurteze lanțurile de decizie.

Cea mai sensibilă parte a planului privește fabricile Volkswagen din Germania. Compania estimează că are o capacitate de producție excedentară de aproximativ 500.000 de automobile în Europa. În cazul uzinelor din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, Volkswagen transmite că nu poate garanta o alocare competitivă a producției de automobile pentru viitor. Prin urmare, producția auto va fi oprită la aceste patru fabrici.

Volkswagen precizează, însă, că analizează posibilitatea unor utilizări alternative pentru uzine, astfel încât acestea să nu rămână neapărat fără activitate.

Revoltă în rândul angajaților

Inițial, planul a întâmpinat opoziție din partea reprezentanților angajaților și a autorităților regionale. Reprezentanții salariaților dețin jumătate dintre locurile din Consiliul de Administrație al Volkswagen, iar landul Saxonia Inferioară, la sediul central al companiei, are la rândul său două locuri în C.A. și deține o participație în grup.

Daniela Cavallo, principala reprezentantă a angajaților, a criticat puternic planul atunci când acesta a fost prezentat în vară. După aprobarea restructurării, ea a transmis, însă, că măsurile reprezintă „o necesitate” pentru ca Volkswagen să poată intra cu succes în următorul deceniu. Și guvernatorul Saxoniei Inferioare, Olaf Lies, a recunoscut amploarea problemelor cu care se confruntă compania. El a descris planul drept un drum comun către transformarea considerată necesară.

Concurența chineză și tarifele SUA lovesc piața auto

Una dintre principalele probleme pentru Volkswagen este piața chineză. Vânzările companiei în China au scăzut, contribuind la o reducere de 30% a profitului după impozitare în prima jumătate a anului, potrivit datelor citate de AP. În același timp, producătorii chinezi au devenit competitori tot mai puternici, inclusiv pe segmentul automobilelor electrice, unde constructorii europeni încearcă să reducă decalajul.

Volkswagen trebuie să facă față și efectelor tarifelor americane, care pun presiune suplimentară asupra industriei auto. Oliver Blume susține că măsurile sunt necesare pentru viitorul grupului și pentru consolidarea competitivității mărcilor sale – „Este un semnal puternic pentru viitorul Volkswagen Group”.

Restructurarea nu vizează doar marca Volkswagen. Grupul german controlează un portofoliu vast de mărci, printre care Audi, Škoda, Porsche și SEAT. Reducerea numărului de modele și a capacității de producție arată presiunea exercitată asupra unuia dintre cei mai mari producători auto din lume pentru a-și adapta structura de costuri la o piață în schimbare.

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