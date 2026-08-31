Românii care vor să obțină permisul de conducere sau să îl schimbe vor plăti mai mulți bani decât înainte. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a anunța noile valori ale taxelor de permis și certificat de înmatriculare.

Cât vor costa permisul și talonul auto de la 15 septembrie

Șoferii sau viitorii șoferi vor achita taxe mai mari pentru obținerea sau preschimbarea permisului auto, dar și pentru obținerea certificatului de înmatriculare.

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Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat actualizarea tarifelor pentru trei din documentele folosite de șoferi și de proprietarii de vehicule.

Majorările intră în vigoare de la 15 septembrie 2026.

În consecință, de la această dată permisul de conducere va costa 139 de lei, în loc de 89 de lei, cât plăteam până acum.

Permis de conducere: 139 lei

lei Certificat de înmatriculare (talon): 76 lei

lei Autorizație de circulație provizorie: 25 lei

Creșterile sunt semnificative, față de sumele anterioare.

Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei, certificatul de înmatriculare (talonul) va costa 76 de lei, în loc de 49 lei, iar autorizația de circulație provizorie, 25 de lei, în loc de 13 lei.

De ce plățile efectuate în avans pot fi pierdute

DGPCI are însă un anunț pentru șoferii care se grăbesc să achite taxele, dar nu să obţină şi permisul sau talonul.

Plăţile efectuate anterior datei de 15 septembrie nu vor putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Șoferii au la dispoziție mai multe variante pentru a achita aceste taxe aferente documentelor.

DGPCI anunță că plata se poate face atât la ghișeu, cât și prin terminalele SelfPay sau online, prin Ghișeul.ro.