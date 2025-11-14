Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină

Uniunea Europeană pregătește cele mai dure reguli din istorie pentru șoferi, începând cu 2026. De la standardele Euro 7, limite pentru praful de frână și uzura anvelopelor, scumpiri la carburanți și recalcularea asigurărilor, până la plata amenzilor prin cod QR, toate aceste schimbări vor crește costurile pentru vechii și viitorii șoferi. Deja mulți posesori auto se gândesc să renunțe la mașină și să caute soluții alternative de transport.

Anul 2026 vine cu transformări radicale în legislația rutieră europeană, afectând direct milioane de șoferi din Uniunea Europeană, inclusiv din România. UE trece la o abordare mult mai strictă asupra poluării, vizând nu doar emisiile motoarelor, ci și praful generat de frâne, particulele provenite din uzura anvelopelor, dar și performanța pe termen lung a bateriilor electrice, scrie BZI.ro.

Noul standard de poluare „Euro 7” va introduce limite fără precedent pentru șoferi. Mașinile electrice vor trebui să respecte un prag de maximum 3 mg de particule pe kilometru, iar autovehiculele cu motoare clasice vor avea un plafon de 7 mg/km, norme care vor deveni obligatorii în toată Europa până în 2035.

În paralel, tot ce înseamnă costuri pentru șoferi vor exploda. Carburanții vor deveni mai scumpi din cauza noilor etape ale taxei pe CO₂, iar prețurile automobilelor noi ar putea crește considerabil pentru a respecta cerințele UE. Asigurările auto vor fi și ele recalculate în 2026 pe baza unor noi clase de risc și a statisticilor actualizate.

Amenzi mai mari, plătite direct de pe telefon

O schimbare esențială îi vizează pe șoferii români. Din 2026, plata amenzilor de circulație va deveni complet digitalizată.

Fiecare proces-verbal va include un cod QR unic, generat automat în momentul aplicării sancțiunii. Polițistul va scana codul, iar datele vor fi introduse instant în sistemul informatic. Șoferul va putea plăti amenda direct pe telefon.

Radare mobile pe trepiede și camere e-Sigur vor împânzi România

Traficul rutier din România va fi mult mai strict monitorizat decât în prezent. În mai multe județe au fost introduse radare mobile montate pe trepiede, amplasate în zone cu risc mare de accidente.

Acestea măsoară viteza, cu grad de toleranță de numai 5 km/h, nu 10 km/h cum era până acum. De asemenea, noile sisteme radar vor detecta inclusiv micile încălcări ale regulilor rutiere, care vor fi trimise automat către Poliție.

Identitatea șoferilor este verificată prin baza de date a Poliției Române, iar procesul-verbal ajunge direct la domiciliul conducătorului auto.