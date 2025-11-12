Prima pagină » Actualitate » Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic

Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic

12 nov. 2025, 10:42, Actualitate
Șoferii pot fi sancționați cu o amendă de peste 4.000 de lei, în condițiile în care nu își echipează autoturismele pentru iarnă. Vor fi efectuate controale, iar conducătorii auto care nu se conformează se vor supune în fața legii. Agenții de la rutieră au dreptul să rețină certificatului de înmatriculare pentru vehiculele depistate că sunt echipate necorespunzător.

Astfel de controale în trafic sunt frecvente, de exemplu, în județul Brașov, pe DN1 între Braşov şi Predeal sau pe DN1 A între Săcele şi Cheia. Autoturismele trebuie să fie echipate corespunzător pentru condițiile meteorologice prezente, cu scopul de a menține ordinea și siguranța în trafic. În județul Brașov există, de exemplu, sectoare de drum unde ninsorile pot bloca traficul. Din acest motiv, este necesar ca autovehiculele să fie echipate de iarnă, arată Observatornews.ro.

Când se echipează mașina cu anvelopele de iarnă?

În Codul Rutier nu se stipulează o dată exactă la care mașinile trebuie să fie echipate pentru iarnă. În schimb, se menționează că autovehiculele trebuie să fie echipate în funcție de condițiile meteorologice. De pildă, cauciucurile de iarnă trebuie să fie montate, deja, pe autoturisme, mai ales dacă drumurile șoferilor se află în zone cu asflat acoperit de polei, gheață sau zăpadă. Conform OUG nr. 195/2002 și HG nr. 1391/2006, această regulă este valabilă atât pentru autoturisme, cât și pentru autovehiculele de transport de persoane sau marfă.

Legislația europeană și națională arată, în schimb, care sunt anvelopele de iarnă omologate: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. De reținut faptul că unii dintre specialiști susțin că anvelopele marcate doar cu „all season” nu ar fi considerate suficiente, din punct de vedere legal. Vezi AICI mai multe detalii legate de necesitatea de a avea cauciucuri de iarnă.

