BANC | Bulă a fost prins cu mâța-n sac

Bulă a fost prins cu mâța-n sac:

– Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?

– Ne-am despărțit, Ștrulă.

– De ce?

– Am agățat o gagicuță în oraș, m-a prins cu ea și m-a întrebat cine e. I-am spus că este verișoara mea.

– Și?

– De fapt, era verișoara ei…

Alte bancuri

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă , dar e prost plătit. — Continuarea aici

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekend-ul împreună.

– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!

– Am văzut și eu mesajul și… vezi AICI continuarea.

Bețivii din restaurantul gării

Trei bețivi stau în restaurantul gării… până pleacă trenul.

Fug după tren și, în ultimul moment, doi dintre ei reușesc să urce.

Al treilea rămâne pe peron și începe să râdă.

Cineva intervine:

– De ce râdeți, că următorul tren… vezi continuarea.

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

Citește și alte bancuri: