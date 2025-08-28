Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă a fost prins cu mâța-n sac

BANC | Bulă a fost prins cu mâța-n sac

28 aug. 2025, 16:48, Bancuri
BANC | Bulă a fost prins cu mâța-n sac

Bulă a fost prins cu mâța-n sac:

– Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?
– Ne-am despărțit, Ștrulă.
– De ce?
– Am agățat o gagicuță în oraș, m-a prins cu ea și m-a întrebat cine e. I-am spus că este verișoara mea.
– Și?
– De fapt, era verișoara ei…

Alte bancuri

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekend-ul împreună.
– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!
– Am văzut și eu mesajul și… vezi AICI continuarea.

Bețivii din restaurantul gării

Trei bețivi stau în restaurantul gării… până pleacă trenul.
Fug după tren și, în ultimul moment, doi dintre ei reușesc să urce.
Al treilea rămâne pe peron și începe să râdă.
Cineva intervine:
– De ce râdeți, că următorul tren… vezi continuarea.

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Incendiu de vegetație uscată în Chiajna! Mesajul RO-Alert primit de oamenii din zonă
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Sarea ne afectează creierul și poate declanșa hipertensiune, relevă un nou studiu
AGRICULTURĂ Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni
18:25
Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni
ACTUALITATE Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
18:22
Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
POLITICĂ Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
18:19
Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
EXCLUSIV Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
18:13
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
NEWS ALERT Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
18:08
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
ACTUALITATE Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
18:05
Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9