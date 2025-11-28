BANCUL ZILEI | „Tu crezi că lumea nu își dă seama că ești escortă?”

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog pe Messenger între un bărbat și o femeie. Spor la râs.

– Recunoașe că te oftici când vezi că pun poze de la Paris, de la Roma, din Dubai, săptămâna viitoare mă duc în Lisabona, îți pare rău că mi-ai dat papucii.

– Tu crezi că lumea nu își dă seama că tu ești escortă de pui în fiecare săptămână poze din locuri diferite?

– Iubitul meu este afacerist și face combinații, fraiere.

– Știu, că am făcut și eu vreo două combinații cu el, de fiecare dată când îl trimiteam să îmi cumpere un bax de bere, mă taxa cu 3 țigări.

Dumnezeu și milionul de euro

Doi oameni se rugau în biserică.

Primul:

-Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.

Al doilea:

-Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.

După un timp, primul îi… vezi continuarea.

Bulă și cele 3 obiceiuri post-conjugale

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că… vezi continuarea.

