BANCUL ZILEI | Cele 3 vești ale preotului

26 nov. 2025, 07:54, Bancuri
Bancul zilei are în centrul atenției cele trei vești ale unui preot care sunt rostite în fața unei mulțimi de enoriași. Spor la râs.

Un preot în fața mulțimii de enoriași:
– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.
Enoriașii amuțesc.
– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.
Mulțimea murmură și se agită.
– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.
Mulțimea răsuflă ușurată.
– Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!

