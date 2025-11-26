BANCUL ZILEI | Cele 3 vești ale preotului

Bancul zilei are în centrul atenției cele trei vești ale unui preot care sunt rostite în fața unei mulțimi de enoriași. Spor la râs.

Un preot în fața mulțimii de enoriași:

– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.

Enoriașii amuțesc.

– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.

Mulțimea murmură și se agită.

– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.

Mulțimea răsuflă ușurată.

– Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!

Amanta de la etajul 15

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.

Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:

„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.

Până la etajul 3 a urcat din fugă.

Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.

La etajul 8 a… vezi continuarea.

Anunțuri românești

Anunțuri românești… mama ei de gramatică!

– Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.

– Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.

– Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.

– Vând voal pentru mirese cu găurele mici.

– Castron pe placul oricărei gospodine cu… vezi continuarea.

Un băiat simplu și sărac

–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?

–Bună, îmi pare rău, dar… vezi continuarea.

