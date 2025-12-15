Prima pagină » Bancuri » BANC | Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară

BANC | Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară

15 dec. 2025, 17:10, Bancuri
Luni, Gândul vă propune un nou banc spumos, marca Bulă”. De data aceasta, personajul face ghidușii într-o noapte, cu o vecină de scară. Ce se întâmplă apoi.

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:

– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?

Bubulinoîți jur nu este copilul meu! Sunt gata fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut. După efectuarea testului, a ieșit următorul rezultat surprinzător:

Bulă a fost întotdeauna steril.

Bulă, s-a întors fiica ta din New York?

– Da, Ștrulă!

Și cum a fost, i-a plăcut? Ți-a adus și ție vreun cadou de acolo?

Daaa, și ce cadou! Am hotărât să îl botezăm duminică.

Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

Aș trece un tren pe altă linie!

Și dacă macazul este defect?

Aș merge pe linii și folosi comutarea manuală!

Și dacă nici asta nu merge?

Aș fugi în gară și suna pe responsabilul de la macazul următor!

Și dacă nu răspunde?

Aș merge în oraș -l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă vadă de aproape un accident de tren!

