BANC | Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară

Luni, Gândul vă propune un nou banc spumos, „marca Bulă”. De data aceasta, personajul face ghidușii într-o noapte, cu o vecină de scară. Ce se întâmplă apoi.

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună că este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:

– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?

– Bubulino, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut. După efectuarea testului, a ieșit următorul rezultat surprinzător:

– Bulă a fost întotdeauna steril.

Alte bancuri haioase

Bulă, s-a întors fiica ta din New York?

– Da, Ștrulă!

– Și cum a fost, i-a plăcut? Ți-a adus și ție vreun cadou de acolo?

– Daaa, și ce cadou! Am hotărât să îl botezăm duminică.

– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

