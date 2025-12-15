Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Vacanțe ieftine de Sărbători

BANCUL ZILEI | Vacanțe ieftine de Sărbători

Bancul zilei vine cu o căutare simplă pe internet: vacanțe ieftine de Sărbători. Rezultele căutării stârnesc amuzamentul. Spor la râs!

Am căutat pe Google: „Vacanțe ieftine de sărbători” și mi-a dat: „nicăieri nu-i ca acasă”.

Ion, șeful mafiei din România

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.
– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?
– Nu, răspunde Ion.
– Dar Mertzane ca ale mele ai?
– Nu.
– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?
– Nu.
– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?
Merge Ion acasă și… vezi continuarea.

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekend-ul împreună.
– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!
– Am văzut și eu mesajul și… vezi continuarea.

Muncitorii și stâlpul de înaltă tensiune

Doi muncitori lucrau la un stâlp de înaltă tensiune. La un moment dat, unul dintre cei de sus, de pe stâlp, urlă către celălalt, care era jos:
– Bă, vezi că sunt două cabluri jos acolo, le vezi?
– Da, răspunse celălalt.
– Pune mâna pe unul din ele.
Cel de jos luă un cablu în mână, la care cel de sus îl întreabă:
– Nu simţi nimic?
– Vezi continuarea.

Cele mai noi