Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. Cum motivează instanța decizia

Mercenarul Horațiu Potra și fiul său rămân în arest. Este decizia de ultim moment luată de Curtea de Apel București, după ce avocații acestora au cerut comutarea la o măsură mai puțin dură.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, care au fost aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti le-a respins, luni după-amiază, cererile în ce privește înlocuirea arestării cu o măsură preventivă mai uşoară.

Astfel, instanţa a menţinut măsura arestării preventive a celor trei până la o nouă verificare, însă nu mai târziu de 30 de zile. În data de 21 noiembrie, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.

Cum motivează instanța decizia

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025”, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Bucureşti, publicată pe portalul instanţelor.

Conform aceleiaşi surse, instanţa menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţi până la o nouă verificare, însă nu mai târziu de 30 de zile. În același timp, respinge cererile formulate de către cei trei inculpaţi privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură preventivă mai uşoară.

De precizat este că, decizia instanţei nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

