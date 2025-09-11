Bancul de joi | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

Bancul de joi aduce în centrul atenției un dialog scurt între doi soți. Conversația stârnește amuzamentul. Spor la râs!
Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:
– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.
Soțul îi răspunde:
– Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu că o să îți ofer o viață ca în povești?
Bulă și Ștrulă opresc să facă plinul într-o benzinărie unde este afișat anunțul: „La un plin aveți șansa de a câștiga o partidă de amor gratis”. Fac ei plinul, se duc să plătească și vânzătorul îi pune să aleagă un număr între 1 si 10. Zice Bulă:
– Șase!
– Nu ați câștigat. Mai încercați și altă dată!
A doua zi și a treia zi, Bulă și Ștrulă se întorc și fac plinul. Din nou, fără succes. Nervos, Ștrulă îi zice lui Bulă:
– Bulă, eu… vezi continuarea.
Apare în presă un anunţ pentru un post de secretară. Acolo, patronul o întreabă:
– Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3?
Se gândeşte şi răspunde:
– 22!
Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu ea. După două săptămâni este chemată şi i se spune:
– Felicitări, ai fost angajată!
– Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi… vezi AICI continuarea!
Soțul și soția la muncă de două zile în Germania:
– Bărbate, cum ai cumpărat costiță fără să știi limba?
– Am ridicat tricoul și i-am arătat coastele.
– Bine că… vezi AICI continuarea.
Bancul de miercuri | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”
BANCUL ZILEI | Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere
BANC | „A fost Anca azi pe la mine”
BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui