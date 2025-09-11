Prima pagină » Bancuri » Bancul de joi | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

11 sept. 2025, 08:30, Bancuri
Bancul de joi aduce în centrul atenției un dialog scurt între doi soți. Conversația stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:
– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.
Soțul îi răspunde:
– Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu că o să îți ofer o viață ca în povești?

Bancul de joi: Benzinăria cu anunțul „Amor gratis”

Bulă și Ștrulă opresc să facă plinul într-o benzinărie unde este afișat anunțul: „La un plin aveți șansa de a câștiga o partidă de amor gratis”. Fac ei plinul, se duc să plătească și vânzătorul îi pune să aleagă un număr între 1 si 10. Zice Bulă:
– Șase!
– Nu ați câștigat. Mai încercați și altă dată!
A doua zi și a treia zi, Bulă și Ștrulă se întorc și fac plinul. Din nou, fără succes. Nervos, Ștrulă îi zice lui Bulă:
– Bulă, eu… vezi continuarea.

Angajare pe postul de secretară

Apare în presă un anunţ pentru un post de secretară. Acolo, patronul o întreabă:
– Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3?
Se gândeşte şi răspunde:
– 22!
Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu ea. După două săptămâni este chemată şi i se spune:
– Felicitări, ai fost angajată!
– Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi… vezi AICI continuarea!

Doi români în Germania

Soțul și soția la muncă de două zile în Germania:

– Bărbate, cum ai cumpărat costiță fără să știi limba?
– Am ridicat tricoul și i-am arătat coastele.
– Bine că… vezi AICI continuarea.

