10 aug. 2025, 10:59, Bancuri
Bancul zilei: cum se face economie la curent? Gândul.ro vă aduce zâmbetul pe buze cu bancuri savuroase. Spor la râs!

Cum se va face economie la curent:
– Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară.
– Neamțul va stinge lumina o oră jumătate în fiecare seară.
– Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.

Bancul zilei: S-a rupt logodna

Conversație la cafea între două prietene:
– Fată, am rupt logodna cu Bobiță.
– De ce?
– Avea prea multe defecte.
– Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe… vezi AICI continuarea.

Prânzul într-o școală gimnazială catolică

Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina unei școli gimnaziale catolice. Pe un colț al mesei era o grămadă mare de mere. Măicuțele lipiseră pe tava cu mere un bilet pe care scria:
„Ia doar unul, Dumnezeu te supraveghează”.
Puțin mai în față, la capătul celălalt al mesei, se afla o grămadă mare de prăjituri… vezi AICI continuarea!

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekend-ul împreună.
– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!
– Am văzut și eu mesajul și… vezi AICI continuarea.

Bețivii din restaurantul gării

Trei bețivi stau în restaurantul gării… până pleacă trenul.
Fug după tren și, în ultimul moment, doi dintre ei reușesc să urce.
Al treilea rămâne pe peron și începe să râdă.
Cineva intervine:
– De ce râdeți, că următorul tren… vezi continuarea.

