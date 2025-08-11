BANCUL ZILEI | „Iubito, ce ar zice acest tei dacă ar putea vorbi?”

Bancul zilei. O discuție între doi îndrăgostiți stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc.

Visător, el întreabă:

– lubito, ce ar zice acest tei, dacă ar putea vorbi?

– Că e castan!

Bancul zilei. O soție înfuriată a pregătit bagajele partenerului

O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soţul ei încât i-a făcut bagajele şi i-a zis să plece.

În timp ce se îndrepta spre uşă, ea ţipă:

– Sper să îţi dea Dumnezeu o moarte lungă, lentă şi dureroasă!

El se întoarce şi răspunde:

– Deci… vrei să rămân?

O tipă ajunge agățată într-un bar

Un domn trecut de prima tinerețe, dar cu portofelul gras, agață la bar o tânără frumoasă. După puțin timp, ajung în apartamentul domnișoarei. Până ce tânăra se “pregătește”, domnul vrea să pună un CD pentru atmosferă. Pe raft: Brahms, Verdi, Ceaikowski etc.

– Vai, dragă, asemenea muzică asculți tu?!

– Ah, da, am uitat să vă spun că eu am absolvit Conservatorul. Domnul se lasă păgubaș cu muzica, dar vede cărțile din bibliotecă. Pe raft: Eliade, Goethe, Puskin etc.

– Vai, dragă, asemenea cărți citești tu?!

– Ah, da, am omis să vă spun că am terminat și filologia.

– Păi, bine, fato, dar damă de companie cum ai ajuns?!

– Ah, printr-un mare noroc!

Ion, șeful mafiei din România

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă… vezi continuarea.

